Afrique Centrale: CAN 2019 - Préparation studieuse à Lisses en vue du match RDC/Congo

Avec les meilleurs joueurs, qu'ils soient professionnels, locaux, jeunes ou « anciens », il faut continuer à faire travailler ce groupe, avec comme mots d'ordre : discipline, implication et patience. Car on ne rattrapera pas le retard engrangé d'un coup de baguette magique.

Depuis le vendredi 26 mai, une vingtaine de Diables rouges s'entraînent pour préparer le match RDC-Congo du 10 juin, comptant pour la 1re journée des éliminatoires de la CAN 2019. Tous ne seront probablement pas sur la liste définitive de Sébastien Migné, mais tous ont livré, durant une semaine, un travail intense et appliqué.

