Sénégal: Sembène, une "chance pour les Africains de récupérer leur propore image"

Dakar — Les œuvres cinématographiques et littéraires d'Ousmane Sembène représentent pour les Africains une "chance de récupérer leur propre image", une action rendue plus "urgente par la prolifération d'images et d'informations venues d'ailleurs", estime le biographe du défunt homme de culture, Samba Gadjigo.

"Avec Sembène, il y a une chance pour les Africains de récupérer leur propre image", a-t-il déclaré, soulignant que "l'urgence est beaucoup plus grande aujourd'hui à la lumière des flots d'informations et d'images, surtout néfastes, que nous recevons d'ailleurs", a dit M. Gadjigo, metteur en scène du film : "Sembène !"

Il animait un point de presse sur le lancement du projet "Sembène Across Africa" ou "Sembène à travers l'Afrique", un évènement dont il est co-promoteur.

Le projet "Sembène à travers l'Afrique" est une série de trois jours de projections publiques et privées gratuites du film plusieurs fois primé " Sembène !".

Cette production célèbre l'écrivain et cinéaste sénégalais Ousmane Sembène (1923-2007). Considéré comme le père du cinéma africain, Sembène a "passé des décennies à produire un cinéma visionnaire et pertinent pour une Afrique nouvellement indépendante", soulignent les initiateurs dans un communiqué.

Le film documentaire biographique "Sembène !" a été projeté pour la première fois en compétition aux Festivals Sundance et Cannes, et a été vu dans plusieurs pays dans le monde. En 2015, il faisait partie de la liste des 7 meilleurs films et des 10 meilleurs films choisis par le New York Magazine.

Du 9 au 11 juin, plusieurs films de Sembène Ousmane tels que "La noire de..", "Guelewaar", "Le mandat" ou "Xala", "Emitai", "Mandabi", seront projetés gratuitement, sur l'ensemble du territoire national. Le film documentaire, quant à lui, sera projeté dans 36 pays africains.

La cérémonie officielle de lancement de ces séries de projection marquant le dixième anniversaire du décès de ce patriarche du cinéma sénégalais se déroulera, vendredi, dans la région de Thiès.

"Le projet est motivé par le désir non réalisé de Sembène de son vivant, et 50 ans de travail continu, de restituer les histoires africaines aux Africains", ajoutent les promoteurs du projet.

Ils font remarquer que "10 ans après sa mort, Sembène, véritable héros d'un cinéma de montée en pouvoir des Africains, demeure inconnu de plusieurs jeunes Africains".

Selon Samba Gadjigo, "le projet Sembène à travers l'Afrique vise à inspirer toute personne dévouée au progrès de l'Afrique". Il invite les populations, et surtout les jeunes, à venir nombreux s'imprégner et s'approprier les images et écrits de Ousmane Sembene.

Au sujet de son film, il a expliqué que "comme Sembène lui-même l'a remarqué dans les années 60", il a trouvé que "le meilleur moyen de toucher un plus large public ici en Afrique et même à travers le monde aujourd'hui, ce n'est pas à travers les livres, mais à travers l'image".

Raison pour laquelle il dit avoir fait ce documentaire de 80 minutes qui lui a pris sept ans pour mettre l'accent sur les grands moments de la vie de Sembène Ousmane.

Ce film, a-t-il précisé, est une illustration des trois thématiques qui ont toujours inspiré les œuvres de Sembène : la liberté, la justice sociale et le panafricanisme.

"Dès son premier film, Borom Sarret (1962), Sembène s'est attaché à faire un cinéma conçu comme école du soir pour les Africains. Ses œuvres ont revu l'histoire africaine selon une perspective africaine, dénoncé la corruption des dirigeants, et célébré l'héroïsme au quotidien", a-t-il rappelé.