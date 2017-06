Burkina Faso: Coopération - Le président Roch Marc Christian Kaboré attendu au Caire

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, effectue du 7 au 10 juin 2017, une visite d'amitié et de travail en République arabe d'Egypte. Ce déplacement sera mis à profit pour donner un souffle nouveau à la coopération entre les deux pays.

En ce mois de carême, les Egyptiens, à majorité des musulmans, s'apprêtent à recevoir le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, pour une visite d'amitié et de travail. Il n'y a pas de tapage médiatique autour de ce déplacement dans les rues du Caire, mais le chef de l'Etat égyptien, le maréchal Abdel Fatah Al Sissi, s'activerait en coulisse pour réserver un accueil digne de ce nom à son homologue d'Afrique de l'Ouest. Cette visite prévue du 7 au 10 juin 2017, à en croire des sources diplomatiques, sera une occasion pour relancer la coopération entre le pays des Pharaons et celui des Hommes intègres. En mi-mai dernier, les dirigeants burkinabè et égyptien avaient déjà évoqué le sujet, en marge du Sommet arabo-américain à Riyad, en Arabie Saoudite.

Tout comme ils l'avaient également fait en juillet 2016 à Kigali au Rwanda, au détour d'une autre rencontre au sommet. Les deux chefs d'Etat ont donc multiplié les contacts avant cette visite officielle, dont le programme s'annonce chargé. D'après nos informations, le président Kaboré aura, dès son arrivée, un tête-à-tête avec l'homme fort du Caire et accordera des audiences à diverses personnalités égyptiennes de haut rang. A l'issue de leur entrevue, les deux chefs d'Etat devraient faire une déclaration face à la presse. Nul ne doute que cette adresse sera porteuse de nouveaux engagements pour l'avenir.

Le président du Faso va, par ailleurs, effectuer des visites de terrain, et rencontrer de part et d'autre les Burkinabè vivant en terre égyptienne, au nombre de 400, et les opérateurs économiques égyptiens. Le locataire du palais de Kosyam devrait, entre autres, aller à la découverte des célèbres pyramides, et au contact du Pape des coptes, ces chrétiens d'Egypte devenus la cible privilégiée de l'Etat islamique. Sans oublier la pose de la première pierre de l'ambassade du Burkina en Egypte, à laquelle il procédera au cours de son séjour.

Tout semble indiquer que la coopération entre le Burkina et l'Egypte connaîtra un coup d'accélérateur. Cette coopération, scellée depuis 1960, tourne autour des secteurs de la santé, de l'éducation et de la formation universitaire. Le volet sécuritaire n'est pas en reste. Il devrait connaître une intensification particulière dans les années à venir, vu les menaces terroristes dont les deux Etats font en permanence l'objet. On se souvient des confidences du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, à l'issue de la rencontre de juillet 2016 au Rwanda. « Nous avons rencontré le Président égyptien pour parler de la coopération entre l'Egypte et le Burkina, plus précisément dans le domaine de la sécurité. Il a aussi été question de la formation des militaires.

A ce sujet, l'Egypte s'est montrée très disposée à nous accompagner. Cette formation va concerner nos pilotes militaires », avait-il confié à la presse. Le chef de la diplomatie burkinabè avait également fait part de ce que le Président Al Sissi avait pris l'engament de gérer personnellement le volet sécuritaire de la coopération pour montrer sa disponibilité à accompagner le Burkina Faso et à favoriser les échanges d'information entre les deux pays.

L'Egypte en bref

La République arabe d'Egypte est un pays désertique à 90%, étalé sur plus d'un million de km2, qui se situe en Afrique du Nord-Est, notamment sur la côte Sud de la méditerranée orientale. Avec ses 92 millions d'habitants, l'Egypte est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique, après le Nigeria et l'Ethiopie. Les principales ressources économiques de ce pays, sur lequel le vent du printemps arabe a soufflé en 2011, sont, entre autres, le pétrole, le gaz naturel, les métaux, l'agriculture (la culture du coton surtout), et le tourisme. Ce secteur qui représentait 11 % du Produit intérieur brut (PIB), il y cinq ans de cela, a fortement baissé à cause des attentats terroristes. Si l'Egypte tente d'afficher une bonne figure sur la scène internationale, il n'en demeure pas moins qu'elle connaît des difficultés économiques, malgré ses ressources pétrolières et gazières. La pauvreté y est une triste réalité, à telle enseigne que le pays dépend en partie de l'aide internationale.