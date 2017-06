Afrique: Urbanisation sur le continent - Les journalistes interpellés en Tanzanie

« Nous devons être au courant des données existantes et les trouver afin que nous puissions mieux interroger les politiques élaborées et mises en place au nom des populations africaines. Et il nous faut avoir les compétences pour les analyser ».

Et Les médias africains gagneront en crédibilité en allant au-delà des manchettes pour proposer des articles approfondis », a martelé M. Chinje avant de poursuivre : « On n'a pas besoin d'être sorcier pour comprendre l'ampleur du phénomène de l'urbanisation en Afrique ».

Pour ce faire, durant une semaine, ces journalistes de médias publics et du privé, de la presse écrite et audiovisuelle du continent ont eu droit à plusieurs communications sur le sujet.

Et pour rectifier le tir et attirer leur attention, elle a organisé une session de formation au profit de médias africains sur l'urbanisation, un secteur-clé du développement.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.