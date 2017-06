Afrique de l'Ouest: Lutte contre le terrorisme au Sahel burkinabè

Ce geste, a-t-il fait remarquer, sera d'un appui certain pour les Forces armées nationales (FAN) du Burkina Faso dans la lutte qu'elles mènent contre le terrorisme dans la partie sahélienne du pays. Il a apprécié une « coopération fructueuse et exemplaire » avec Taïwan au niveau politique, économique, social et militaire avant d'égrainer un chapelet d'acquis allant de la formation des cadres militaires à l'équipement des FAN. Signe de la vitalité de cette coopération, Taïwan soutient la construction d'un champ de tir à Kamboinsé, un simulateur de tir à Bobo-Dioulasso, la dotation de gilets pare-balles avec casques balistiques et la réalisation d'une piscine olympique pour l'entraînement des militaires. Et ce n'est pas tout. Ces deux hélicoptères seront suivis, selon l'ambassadeur de Chine Taïwan, Shen Cheng-Hong, par d'autres gestes, car la partie burkinabè souhaiterait avoir d'autres aéronefs. « Cette requête sera transmise à Taipei pour être étudiée », a soufflé le diplomate.

Dans le cadre de la coopération militaire entre le Burkina Faso et la République de Chine Taïwan, le chef d'état-major de l'armée de Terre taïwanaise a remis à l'armée burkinabè deux hélicoptères de type UH-1H de fabrication américaine. D'un coût de quatre millions de dollars pièces (environ 2 milliards de F CFA l'unité), ces aéronefs multifonctions sont en mesure de prendre chacun trois mitrailleuses miniguns de 7,62 millimètres, 14 hommes ou 6 brancards, une tonne 760 kg de matériel ou deux tonnes 200 kg sous élingue (charge suspendue sous l'hélicoptère). Avant de remettre symboliquement les deux avions à l'armée de l'Air burkinabè, le chef d'état-major général de l'armée de terre taïwanaise, Wang Hsin-Lung a, au nom du ministre de la Défense de son pays, rappelé la genèse du projet. « Dès que nous avons reçu les préambules du projet en 2015, nous avons immédiatement recherché les meilleurs hélicoptères en notre possession et la meilleure équipe d'assemblage », a souligné le général d'armée.

