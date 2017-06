Togo: Le Stade de Kegue, la TVT et Radio Lome dans les bonnes graces de la Chine

communiqué de presse

La coopération sino-togolaise continue de porter ses fruits, dira l'autre. Et pour cause, le stade de Kégué sera réhabilité ; aussi, un auditorium sera construit en faveur des médias d'Etat, notamment la TVT et la Radio Lomé. L'accord de convention de mise en œuvre des ces travaux a été signé ce mardi.

Le Togo a été représenté par le ministre Guy Madjé Lorenzo, en charge de la Communication et des Sports et la partie chinoise est représentée par Liu Yuxi, Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Togo.

Les travaux au niveau du stade de Kégué concerneront la pelouse, les tribunes, les salles annexes, les voies d'accès au stade, pour ne citer que ceux-là. Et la construction de l'auditorium s'inscrit dans la droite ligne de renforcement des capacités techniques et matériels des médias pour leur acheminement vers le numérique.

« Je suis sûr que ces deux projets de réhabilitation nous permettront d'approfondir la compréhension mutuelle de l'amitié entre les peuples et de témoigner le dynamisme des Togolais ainsi leur brillant succès dans le sport et la culture », a déclaré le diplomate chinois.

Le stade de Kégué est avant tout une réalisation des Chinois et a été inauguré en janvier 2010. Il a permis au Togo d'améliorer sa pratique sportive. Mais, « pour conserver son attrait et répondre aux nouvelles exigences en matière de football, il mérite un soin particulier, une attention nouvelle et surtout une réhabilitation complète », a déclaré le ministre Guy Madjé LORENZO.

« Plus qu'une simple réhabilitation, ces travaux qui devront lancés incessamment permettront de rentre notre stade plus performant, neuf mais aussi et surtout intégrera de nouveaux dispositifs sécuritaires pour le bien des populations et des professionnels du sport », a-t-il ajouté.