Congo-Kinshasa: Le Rassemblement en conclave pour répondre à Kabila

Le de lancer l'assaut final approche. Il s'agit d'amener le chef de l'Etat et sa famille politique, avec tous les acolytes qu'ils se sont créés entre-temps, de se plier à la seule exigence légale et légitime, c'est-à-dire la tenue sans contrainte ni contingences d'élections. Cela conformément à l'Accord de la Saint Sylvestre.

L'autre courant, qui se veut plus conciliant pense qu'il y a encore une lueur d'espoir et que, enterrer l'accord du 31 décembre 2016, serait une sorte de capitulation face à la MP et ses acolytes qui ont cherché par tous les moyens à noyauter le compromis politique conclu sous l'égide de la Cenco.

Les tenants de cette thèse estiment que la Majorité au pouvoir et son autorité morale ayant nettement affiché leur désir de ne pas appliquer l'accord du 31 décembre 2016, le Rassemblement devrait d'ores et déjà en tirer toutes les conséquences en abandonnant cette piste.

Pour l'instant, les héritiers du combat politique d'Etienne Tshisekedi se refusent à toute déclaration. Le prochain conclave est une occasion indiquée pour redéfinir leur stratégie et réorienter leur combat dont l'ultime objectif demeure l'alternance démocratique par la tenue des élections démocratiques, libres et transparentes. L'on s'attend donc à un conclave de la vérité.

Il ne reste donc plus qu'à fixer la date de la tenue du premier conclave du Rassemblement après sa création en juin 2016 à Genval en Belgique. L'enjeu est crucial. Au Rassemblement, on en est bien conscient.

Plus que quelques jours pour la tenue à Kinshasa du conclave de la principale plate-forme de l'opposition, en l'occurrence le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

