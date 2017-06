Maroc: La Bourse de Casablanca reprend des couleurs

Dans cette lignée, le duo Attijariwafa bank et Marsa Maroc a concentré, à lui seul, 28,5% des échanges, ajoute la même source, notant que les titres LafargeHolcim Maroc et Addoha raflent, ensemble, près de 23% des transactions de la semaine.

La tendance est corroborée par l'indice international FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, qui avance de 0,35% à 10.970,14 points, au moment où le FTSE Morocco All-Liquid en bonification de 0,25% s'établit à 9.896,23 points, soit des variations respectives de +2,36% et -0,35% depuis le début de l'année.

Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent portées à -0,25% et -0,79% respectivement, contre -0,45% et -0,92% une semaine plus tôt.

La Bourse de Casablanca s'est inscrite sur une trajectoire légèrement haussière sur la période allant du 29 mai dernier au 2 juin courant, ses deux principaux indices, Masi et Madex, prenant 0,20% et 0,13% respectivement.

