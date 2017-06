Maroc: L'identité de deux auteurs de l'attentat de Londres révélée - Le 3ème suspect serait un Italo-Marocain

Khuram Butt était connu des services de police et de renseignement, qui n'avaient toutefois pas d'éléments laissant penser qu'il préparait un attentat. Rachid Redouane, quant à lui, n'était pas connu de ces services. Tous deux sont originaires de Barking, dans l'est de Londres, selon le communiqué.

Le second assaillant identifié, Rachid Redouane, 30 ans, se présentait comme étant d'origine marocaine et libyenne. Il se servait aussi d'une autre identité, sous le nom de Rachid Elkhdar, avec une date de naissance différente. Lui était inconnu des autorités.

La police britannique a révélé lundi l'identité de deux des trois auteurs de l'attentat: Khuram Shazad Butt, 27 ans, un Britannique né au Pakistan connu des services de police, et Rachid Redouane, 30 ans, qui se présentait comme un binational marocain et libyen.

L'attentat a été revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique. Parmi les sept morts figurent un Français et une Canadienne, et 36 blessés étaient toujours hospitalisés lundi soir, dont 18 dans un état critique.

Le Royaume-Uni a observé mardi à 11H00 (10H00 GMT) une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat perpétré samedi en plein coeur de Londre et revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique, qui a fait 7 morts. Les drapeaux étaient en berne sur les bâtiments officiels et devaient le rester jusque dans la soirée.

