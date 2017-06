Maroc: Liaison bihebdomadaire entre Bruxelles et Essaouira

Le lancement de cette ligne aérienne permettra de promouvoir la destination Essaouira dans la région bruxelloise, le Benelux et le Nord de la France avec l'espoir d'attirer d'autres parts de marché pour la région d'Essaouira et d'augmenter le nombre de touristes en provenance de cette région.

Sa flotte comprend 27 avions tandis que son réseau compte 187 lignes et relie 111 aéroports. Le modèle d'affaires de TUI fly est hybride car la compagnie transporte à la fois des voyageurs qui achètent uniquement le billet d'avion et ceux qui optent pour un package avec un tour opérateur.

C'est un projet de grande envergure qui s'inscrit dans la volonté de la compagnie et des acteurs locaux de promouvoir la destination d'Essaouira, a-t-elle tenu à préciser. Toujours d'après elle, TUI fly poursuit ainsi sa croissance au Maroc grâce à une flotte d'avions de dernière génération, un service de qualité et des tarifs attractifs.

Des efforts qui ont une fois de plus permis l'opérationnalisation d'une nouvelle ligne aérienne directe reliant l'aéroport Charleroi-Bruxelles-Sud et l'aéroport Essaouira-Mogador.

