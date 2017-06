Maroc: La croissance des pays MENA devrait s'accélérer en 2018

Appuyée par l'investissement dans les infrastructures, la résilience du secteur des services et la reprise de la production agricole, la Banque mondiale a soutenu que la croissance des pays pauvres en ressources naturelles devrait rester solide. Ainsi, tout porte à croire que l'Ethiopie devrait enregistrer un taux de croissance de 8,3 % en 2017, la Tanzanie de 7,2 %, la Côte d'Ivoire de 6,8 % et le Sénégal de 6,7%.

Les prévisions seraient plutôt meilleures du côté de l'Afrique subsaharienne où la croissance devrait s'accélérer pour atteindre 2,6% en 2017 et 3,2% en 2018. Cette amélioration s'expliquerait par l'augmentation modérée des prix des produits de base et les réformes mises en place afin de corriger les déséquilibres macroéconomiques.

Alors que l'expansion économique de la République islamique d'Iran devrait se tasser pour s'établir à 4% avant de reprendre un peu de vitesse et atteindre 4,1% en 2018. A ce propos, la BM a estimé que la quantité limitée des capacités de production pétrolière disponibles et les problèmes d'accès aux financements entravent la croissance du pays.

