Cameroun: Karaté - Le pays doit faire mieux

Les athlètes nationaux se sont classés à la deuxième place chez les seniors, à l'issue des championnats d'Afrique le week-end dernier à Yaoundé. Si Rosine Tchuako avait mieux géré sa fin de combat, l'issue du 16e championnat d'Afrique seniors de karaté aurait sans doute été différente.

En finale du kumité féminin par équipes contre la Tunisie, la médaillée de bronze aux Jeux africains 2015 a été rattrapée au score à (4-4) dans les ultimes instants de son combat, alors qu'elle menait (4-2) à 25s de la fin. Grâce à ce résultat, la Tunisie a pu prendre le large au classement des médailles, au bénéfice de sa victoire (6-2) lors du premier combat, contre (6-3) pour le Cameroun dans le deuxième.

Une cruelle désillusion pour la délégation camerounaise car par la suite, l'équipe masculine, visiblement moins motivée, n'a pas fait le poids devant le Sénégal (0-3) en finale du kumité par équipes. Ici aussi, les Camerounais n'ont pas eu de chance non plus. Etienne Nonagni, malade, était absent. Le médaillé d'or chez les moins de 84 kg était pourtant attendu pour conduire ses coéquipiers à l'assaut des Lions de la Teranga. Au final, la Tunisie, avec 13 médailles, dont 5 en or, 4 en argent et 4 en bronze, se positionne en tête du classement seniors, devant le Cameroun (11 médailles, dont 3 en or, 4 en argent et 4 en bronze).

Chez les juniors, le Cameroun (11 médailles, dont une en or, 5 en argent et 5 en bronze), est quatrième, derrière l'Egypte, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Les lauriers d'or sont ceux de Simo Simo en kumité junior (-55kg), Innocent Andegue Mbia (-75kg), Etienne Nomani Bayomog (-84kg) et Stella Ogandoa Nsioma (+68 kg). L'objectif de décrocher le titre continental n'est pas atteint.

Ce, malgré l'absence de l'Egypte, bête noire attitrée du Cameroun, dans les catégories seniors. Quelques cadors nationaux n'ont pas eu les résultats escomptés. Blandine Angama (-68 kg) et Georges Nounamo (-84 kg) ont perdu leurs titres continentaux. Sylvie Ambani n'a accroché que l'argent en kata. Les Lions du karaté devront faire mieux lors des prochains championnats en 2019 au Rwanda.