Cameroun: BEPC - Ambiance studieuse à Douala

En dehors de quelques cas d'absences, les épreuves se déroulent dans la sérénité et en toute sécurité. Lycée Mongo Joseph de Douala ce 6 juin. Il est bientôt 11h. Un calme plat règne dans ce centre d'examen du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) 2017. On note néanmoins des va-et-vient de certains personnels impliqués dans le déroulement des épreuves.

Dans la grande cour de récréation, quelques points de rafraîchissement attendent la sortie des élèves pour la pause à 12h. Les fonctionnaires de police, discrets, sont assis dans un coin et veillent au grain. Les chefs d'unité des commissariats des 2e et 3e arrondissements, sont déjà passés pour s'enquérir du déroulement des épreuves. Le proviseur, David Ndue Ntungwa, sillonne aussi et donne quelques instructions. L'étude de texte, première épreuve de la journée est terminée depuis bientôt une heure et la deuxième, celle de mathématiques, est en cours et s'achève dans une vingtaine de minutes.

L'épreuve de Physique-Chimie-Technologie (Pct) a pris le relais dans l'après-midi, pour marquer la fin de la première journée du BEPC dans le département du Wouri. Dans le centre du lycée Mongo Joseph, 1310 candidats ont été inscrits, 35 d'entre eux étaient absent hier. Une candidate est arrivée 25 minutes après le début de l'épreuve d'étude de texte et n'a pas été admise en salle : la réglementation est claire là-dessus, au-delà de 15 minutes, on n'est plus autorisé à composer. Autre lieu, le lycée Joss. La sonnerie vient de retentir.

Elle annonce la pause et la reprise des épreuves pour 14h. De ce côté là aussi, pas d'incident majeur. Les premières épreuves se sont déroulées dans la sérénité. Sur les 610 candidats inscrits, 19 étaient absents hier lors de l'appel et la fouille minutieuse avant l'entrée en salle d'examen. Abanda Oundi, chef de secrétariat, affirme d'ailleurs que tout se passe bien, pas d'élèves stressés, ni de retardataires. Au lycée bilingue de Logpom, dans l'arrondissement de Douala 5e, le portail était fermé dès 7h30, l'accès étant interdit à tout le monde. Certaines mères d'enfants, malgré les instructions fermes, font le pied de grue. Mais rien à faire, on compose et c'est du sérieux.

Réactions

Jacky Carole Mpeck: C'est facile pour le moment »

Candidate

« L'épreuve d'étude de texte était facile, ainsi que celle de mathématiques. C'était un texte sur la justice concernant une affaire de viol et on devait lui trouver un titre. Il fallait juste comprendre le texte et les questions qui suivaient étaient abordables. Nous avons eu des épreuves du même type durant l'année scolaire. En mathématiques, nous avons eu les applications, les développements et déductions, bref tout ce que nous avons vu au cours de l'année. Assez facile pour une première journée. On espère que la suite aussi le sera ».

Janvier Yomba: « Les candidats sont plus ordonnés »

Délégué départemental du Minesec pour le Wouri

« Lundi, nous étions dans les centres pour le déroulement des épreuves orales du Bepc bilingue. Ce mardi, début des autres épreuves ordinaires, nous sommes allés dans certains centres, sur la trentaine que compte Douala et 68 pour la région. Il faut s'assurer que tout se passe bien, que les enfants sont en salle et gérer les cas litigieux. Pour le moment, rien à signaler. On a l'impression que les candidats sont plus ordonnés. On s'intéresse aussi à la façon dont ces candidats sont assis et plus précisément les cas sociaux. Notamment les handicapés et les malvoyants. 42 333 c'est le nombre de candidats pour la région du Littoral ».