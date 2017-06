Cameroun: Eding Sport - Par amour du beau jeu

La formation occupe également une place importante dans le projet du promoteur, Saint-Fabien Mvogo. Quelques joueurs issus de l'académie du club, à l'instar des jeunes Nyobe et Massi Engolo, se sont distingués cette saison dans l'équipe première. Cependant, même si tous les voyants sont au vert, du côté d'Eding Sport, on ne veut pas pour autant se considérer déjà comme un cador de Ligue 1. Le club a encore 17 journées pour inscrire définitivement son nom dans les annales du football camerounais.

Aujourd'hui, Eding Sport ne peut plus se cacher, même si pour ses responsables, Union de Douala, UMS de Loum et Coton Sport de Garoua restent les principaux favoris du championnat. Ces clubs sont pourtant distancés aujourd'hui. Union compte 14 points de retard sur le leader et Coton sport neuf. Le petit poucet d'hier assimile vite ses leçons. Son bilan de la phase aller est éloquent : neuf victoires, sept matchs nuls et une seule défaite. Eding Sport possède la meilleure attaque (24 buts marqués), la meilleure défense de Ligue 1 (8 buts encaissés) et le meilleur buteur de la compétition.

Certes, le titre de champion de la première moitié de la compétition est purement honorifique. Cependant, il permet de se faire une idée de la progression effectuée par cette équipe, qui ne dispute que sa deuxième saison en Ligue 1. Le premier exercice s'était achevé à la huitième place du classement. Une phase d'apprentissage et d'échauffement au cours de laquelle les joueurs et l'équipe dirigeante ont appris.

