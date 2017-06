Cameroun: Les bienfaits du partenariat public-privé

Il poursuit : « C'est un moyen qui permet d'alléger le budget de la représentation de l'Etat parce qu'elle n'est pas sollicitée en amont au moment d'investir ; c'est le partenaire privé qui investit. » Des bienfaits que le Carpa explique aux administrations publiques, aux sociétés d'Etat et aux collectivités territoriales décentralisées à travers des journées PPP. Et la semaine dernière, après la CUD, l'organisme s'est rendu au Port autonome de Douala (PAD) pour un atelier de sensibilisation sur le PPP comme vecteur d'amélioration de la qualité des services portuaires. Une session importante dira Cyrus Ngo'o, directeur général du PAD, au moment où le gouvernement a entrepris une politique d'investissement massif dans des projets structurants, créateurs d'emplois.

Dans le cas du marché Congo, rétrocession sera faite à la Communauté urbaine de Douala (CUD). Et du choix du projet à la rétrocession, l'Etat se fait accompagner par le Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat (Carpa). Ce sont des explications données par Marcel Mbella, coordonnateur technique de l'organisme institué par la loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariats. Marcel Mbella précise que « l'institution est chargée d'animer le contrat de partenariat, de veiller au respect de la légalité et d'accompagner les administrations publiques dans ce mode de contractualisation. Nous sommes un peu comme les conseils de ces administrations dans tout le processus. »

Le saviez-vous ? Le projet de construction du marché Congo à Douala est le résultat d'un contrat de partenariat public-privé (PPP). Un mécanisme par lequel, sur un projet A, un opérateur privé apporte des financements, investit donc construit l'ouvrage, l'exploite, le maintient et le rétrocède à l'Etat après un certain nombre d'années.

