Cameroun: Projet Nachtigal - La lettre d'intention signée

Les documents y relatifs ont été paraphés hier à Yaoundé, au cours d'une cérémonie présidée par le PM, chef du gouvernement, Philemon Yang.

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang, a présidé hier après-midi dans ses services, la cérémonie de signature d'une lettre d'intention liée au projet de construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal qui produira 420 MW d'électricité sur le fleuve Sanaga à l'horizon 2021. Les documents de la lettre d'intention ont été signés par le ministre de l'Eau et de l'Energie (MINEE), Basile Atangana Kouna ; le ministre des Finances (MINFI), Alamine Ousmane Mey ; le directeur général de Nachtigal Hydro Power Company (NHPC), Olivier Flambard ; le directeur général de la Société nationale de transport d'électricité (SONATREL), Victor Mbemi Nyaknga ; et le directeur général d'Energy of Cameroon SA (ENEO), Joël Nana Kontchou.

C'était en présence du président-directeur général d'Electricité de France (EDF), Jean-Bernard Lévy, entre autres personnalités. Avant la signature des documents, le MINEE a pris la parole pour déclarer que la lettre d'intention consacre l'aboutissement des négociations entre les parties sur les contrats du projet Nachtigal. En réalité, a-t-il poursuivi, il s'agit pour les parties de confirmer leur accord de principe sur les termes des contrats d'engagement, de raccordement, de dispatch et d'achat d'électricité.

Le coût global du projet, a-t-il indiqué, est estimé à 718 milliards de F, dont 60% pour la construction, le solde correspondant à 20% pour les frais financiers pendant la période de la construction, et 20% pour les coûts de développement, de maîtrise d'ouvrage et d'assistance à maîtrise d'ouvrage et pour la mise en œuvre des plans environnementaux et sociaux. Ce montant sera financé à hauteur de 27% par les actionnaires de la société NHPC et 73% par les prêteurs composés des banques locales (22%) et des bailleurs de fonds internationaux à concurrence de 78%.

Sur les questions liées au tarif d'électricité dans le cadre de ce projet, le ministre Basile Atangana Kouna a affirmé qu'il a été convenu, après les hautes instructions du chef du gouvernement, « des pistes d'optimisation devant permettre d'aboutir au tarif le plus accessible pour les populations ». La même démarche est également en cours s'agissant du coût global du projet, a ajouté le MINEE.

Après le MINEE, le PDG d'EDF a pris la parole pour souligner qu'un jalon essentiel vient d'être posé dans le projet Nachtigal. EDF est résolument engagée dans le développement des énergies renouvelables et le Cameroun est richement doté d'un potentiel hydroélectrique qu'il faut maintenant faire prospérer. Avec ce projet, le Cameroun va augmenter en une seule fois de 40 à 60% la totalité de ses capacités électriques. L'échange des documents entre signataires a mis un terme à la cérémonie.