Cameroun: Saint-Fabien Mvogo - « Il ne faut pas s'enflammer »

interview

Président d'Eding Sport de la Lékié

Quelle analyse faites-vous du début de saison réussi d'Eding Sport de la Lékié ?

Les encadreurs techniques ont fait du bon travail. Si les joueurs continuent à adhérer au projet, alors nous pouvons envisager être dans le top 5 à l'issue de la saison. Notre objectif en début de saison était d'améliorer notre précédent classement (Eding était huitième, ndlr) et d'atteindre au moins les huitièmes de finale en coupe du Cameroun. Malgré la place de leader que nous occupons, ces objectifs restent les mêmes.

Rien n'est encore joué. Les aléas inhérents au football peuvent tout bouleverser. Il suffit de quelques joueurs absents ou blessés et tout peut être chamboulé. Et puis en football les gens ont la mémoire courte. Pour peu que vous fassiez deux contre-performances, on oublie tout ce qui a été accompli avant. Donc, il ne faut pas s'enflammer et garder la tête froide.

Eding Sport, champion de la phase aller peut-il être considéré aujourd'hui comme l'un des cadors du championnat de Ligue 1 ?

Les favoris du championnat restent les mêmes. Coton Sport, UMS, Union... Nous sommes l'outsider qui anime la saison. Nous sommes fiers de ce statut. Eding Sport pourrait peut-être également devenir un des cadors du championnat dans l'avenir, en cas de faillite des autres équipes. Mais ce n'est pas encore le cas. Lorsque nous aurons parcouru les trois quarts du championnat et si nos performances restent constantes, on verra alors s'il faut revoir nos objectifs à la hausse.

Quels sont les secrets de réussite du club ?

Nous avons corrigé les erreurs de la saison passée où nous avions procédé à un mauvais recrutement. Avec les joueurs de notre académie et ceux recrutés cette saison, nous avons un bon groupe. Nous procédons aux recrutements seulement pour pallier les manquements de notre centre de formation qui est notre principal vivier. Il y a aussi la discipline et le fair-play. Nous comptons franchir des paliers chaque saison pour progresser. Et cela ne concerne pas que les résultats sportifs. Nous voulons être un club résolument professionnel.