Tunisie: L'impasse...

A mesure que le temps passe sans qu'une solution ne soit trouvée, le mouvement risque de se radicaliser encore plus et la marge de manœuvre gouvernementale risque fortement d'être réduite. Quant aux entreprises, qui, qu'on le veuille ou non, pensent avant tout au business plan, elles commencent certainement à songer au désengagement.

« Le ministre nous a confirmé aujourd'hui que la seule mission du gouvernement est de créer la « fitna » et de repartir aussitôt », a-t-il déclaré à La Presse. Les habitants ont vu d'un mauvais œil l'obstination du gouvernement à ne plus faire d'offres supplémentaires aux sit-inneurs.

Le responsable de la communication des sit-inneurs d'El-Kamour, Tarek Haddad, a pour sa part estimé que cette visite du ministre a contribué à envenimer la situation et annoncé qu'une grande marche devait débuter à partir de 21h00 hier soir pour dénoncer ce qu'il appelle « les propos du ministre d'Ennahdha ». « On verra s'il ira jusqu'à qualifier tout le monde de criminels », lâche-t-il.

Si les sit-inneurs ont refusé de lâcher du lest malgré toute la bonne volonté du gouvernement Youssef Chahed, c'est parce que depuis 6 ans, le pouvoir central promet monts et merveilles à la région sans que les citoyens n'en voient la couleur. Ce qu'attendent les sit-inneurs aujourd'hui à El-Kamour, c'est surtout d'être rassurés.

