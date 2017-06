Cote d'Ivoire: VoxAfrica lance la saison 2 de The Voice Afrique Francophone

communiqué de presse

Après une première saison exceptionnelle qui a réuni chaque samedi pendant 5 mois plus de 10 millions de téléspectateurs au Cameroun et 9 millions en Côte d'Ivoire, VoxAfrica lance la saison 2 du plus grand show musical télévisé d'Afrique francophone.

L'émission sera diffusée tous les samedis à partir du 14 octobre 2017 sur VoxAfrica et rediffusée sur les chaînes TV partenaires avec Orange comme 1er sponsor officiel. Les mélomanes pourront découvrir de nouveaux talents qui s'affronteront durant quatre mois jusqu'à la grande finale du 27 janvier 2018. Le ou la lauréate aura la chance de succéder à Pamela Baketana, gagnante de la première saison, avec à la clé, un contrat chez Universal Music et la possibilité d'enregistrer un album.

The Voice saison 2, c'est 16 semaines de compétition, 4 jurés stars de la musique africaine et internationale et un maître de cérémonie charismatique. Tous auront pour mission de révéler la plus belle voix des candidats de 16 pays d'Afrique Francophone (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire,

Gabon, Guinée, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, et Togo).

L'émission s'articulera autour de 16 épisodes dont 6 Auditions à l'aveugle, 4 Battles, 2 Épreuves ultimes et surtout 4 grands Shows en direct à partir du 06 janvier 2018.

La quête de la plus belle voix d'Afrique Francophone requiert la mise en place du dispositif exceptionnel suivant :

- Du 1er juin au 23 juillet 2017 : recherche de talents dans 16 pays d'Afrique Francophone

- Du 15 juin au 15 juillet 2017 : Castings sur internet

- Les 29 et 30 juillet : Castings régionaux simultanés à Abidjan pour l'Afrique de l'Ouest et Douala pour l'Afrique Centrale Cette deuxième saison de The Voice Afrique Francophone promet de belles surprises.

À propos de VoxAfrica

VoxAfrica est la première chaîne de télévision panafricaine bilingue et indépendante, disponible en Afrique, en Europe et partout ailleurs dans le monde via tous les réseaux majeurs de distribution.