Afrique: Jeunesse et éducation - L'OIF lance un appel à candidature

Dans un communiqué de presse publié le 26 mai, par l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (Adea), l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à travers la direction de l'éducation et de la jeunesse a lancé un appel à candidature aux jeunes à prendre part à l'atelier de formation des formateurs sur « les valeurs du vivre-ensemble »

Cette formation est organisée du 4 au 7 juillet prochain, à Abidjan en Côte-d'Ivoire, en partenariat avec le bureau international de la jeunesse de la Fédération Wallonie Bruxelles dans le cadre de l'initiative « libres ensemble ».

Elle concerne la tranche d'âge de 21 à plus de 30 ans ressortissants des pays membres de l'OIF. La date limite d'inscription est fixée pour le 7 juin à minuit. L'inscription à la formation se fait par formulaire électronique sur le site de l'association pour le développement de l'éducation en Afrique, poursuit le communiqué.

La formation est destinée aux jeunes ayant déjà une expérience pratique de formateurs afin de les préparer à animer des sessions de formation en faveur des autres jeunes au sein de l'espace francophone, indique le communiqué.

L'initiative appelle les jeunes à se mobiliser, s'exprimer ; participer et à s'engager par des actions concrètes au service de la diversité, de paix, liberté du vivre ensemble afin de prévenir le risque de radicalisation politique, idéologique, sociale et religieuse menant à la violence. « L'OIF souhaite que l'initiative libres ensemble se déploie sur le terrain, au plus près des populations, par les actions concrètes ; solidaires inclusives et susceptibles de créer des liens positifs entre les jeunes pour défendre les valeurs de paix, de respect, de solidarité et de diversité », ajoute le communiqué.

En ce qui concerne le profil des participants, insiste le communiqué, le candidats doit posséder au moins trois années d'expérience professionnelle en tant que formateur ou formatrice, justifiées d'une expérience de travail d'au moins trois ans avec des jeunes de préférence en matière d'animation et de formation et dans des contextes multiculturels, et d'une connaissance appropriée dans l'utilisation d'outils numériques.

Notons que l'initiative « Libres ensembles » a été lancée le 10 mars 2016, par les jeunes francophones et la secrétaire générale de la Francophonie en réaction au phénomène croissant de la radicalisation violente des jeunes et la multiplication d'actes terroristes survenus dans l'espace francophone.