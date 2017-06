Congo-Brazzaville: Musique - Fanie Fayar, la voix envoûtante en concert ce mercredi

Organisée conjointement avec la République du Congo et les missions diplomatiques qui ont accepté… Plus »

Fanie Fayar débute sa carrière de chanteuse en 1996, dans une chorale à Brazzaville, elle intègre le groupe Yela-wa en 2000 et participe en 2001 au MASA, à Abidjan en Côte d'ivoire. La même année, l'artiste crée le groupe Tandala en compagnie d'autres artistes : Sylvain Scafio et Rosy Baléketa. Elle y apprend à jouer aux instruments traditionnels notamment, le tam-tam, le ndara, la sanza, le balafon et bien d'autres. Ainsi, elle plonge dans la musique de fusion.

Après avoir accompagné l'artiste britannique, Joss Stone dans un concert coanimé le 5 juin à la préfecture de Brazzaville, la chanteuse congolaise donnera un spectacle ce mercredi 7 juin à l'Institut français du Congo. Sa musique est un cocktail savoureux et varié. Fanie Fayar est auteure, compositrice, interprète. Elle chante en plusieurs langues parmi lesquelles : lingala, lari, bouissi, sango, wolof, bambara, français et anglais.

