Congo-Brazzaville: Parution - Ninelle N'Siloulou publie Innocence volée

Paru aux Editions La Bruyère de France, le roman "Innocence volée" de Ninelle N'Siloulou a été présenté le 2 juin au Centre culturel Jean-Baptiste Tati Loutard de Pointe-Noire. Alphonse Chardin N'Kala a fait la critique littéraire de l'ouvrage tandis que Nicole Bouquet Mikolo a partagé au public ses notes de lecture.

Publié en 2017, Innocence volée est un roman de 104 pages qui relate l'histoire et la vie tumultueuse de Milata, l'héroïne dont la trame destinale fut jalonnée de faits pathétiques et parfois émouvants. Dans ce roman, Ninelle N'Siloulou nous conduit dans un univers où le désir d'amour demeure le message principal du texte écrit par Marie-Léontine Tsibinda-Bilombo dans la préface.

Haïe à sa naissance par son père, qui aurait voulu un garçon à sa place, Milata ne connut que l'amour de sa mère qui malheureusement va disparaître brutalement. Elle était partie à Poitiers en France pour les études avec une grossesse de Dany, qu'elle retrouve plus tard à son retour au pays. Ce dernier ne put offrir l'amour paternel à sa fille Aurore puisqu'il a décidé de partager sa vie sentimentale avec une autre femme. Employée dans une société de la place, elle sera évincée après avoir découvert un réseau mafieux qui y avait pris corps.

La spirale de désillusion, d'angoisse, de haine et de jalousie vécue par Milata, le comportement odieux des hommes vis-à-vis de la femme a conduit Alphonse N'kala a dire que l'Innocence volée est la dénonciation de l'asservissement de la femme, l'expression de la cruauté et du cynisme de l'homme sur la femme et d'ajouter que ce roman peint aussi les problèmes des enfants de la rue, de la personne retraitée , des écarts de salaires dans la société entre les cadres et autres travailleurs...

Pour Nicole Bouquet Mikolo, Ninelle N'siloulou, dans une écriture simple et limpide, le roman Innocence volée fait un état des lieux des rêves et échecs d'une femme et d'autres femmes aussi. L'œuvre romanesque met à nu les problèmes qui jalonnent nos vies.

Cependant, malgré cette avalanche de mésaventures, ce roman se termine par une note d'optimiste avec le pardon accordé par Milata à ses bourreaux. « Le pardon est une puissance qui guérit et libère », lui avait toujours appris Mpolo, sa mère.

La trentaine révolue, ainée d'une famille de quatre enfants, Ninelle N'Siloulou a toujours baigné dans la littérature. Très jeune, elle fréquentait avec sa mère les bibliothèques de la place. Comme de la lecture à l'écriture il n'y a qu'un pas, Ninelle N'Siloulou va franchir avec aisance ce cap et partager ses écrits dans le magazine féminin Amina. De cette passion d'écrire naitront ensuite Brume, son premier recueil de nouvelles paru en 2009, Mitâ, un cœur nommé méandres en 2010 avant Infortunat, un recueil de nouvelles paru en 2015.