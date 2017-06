Congo-Brazzaville: Semaine culturelle et touristique du Venezuela - La 4ème édition a permis aux différents pays de se connaître davantage

Organisée conjointement avec la République du Congo et les missions diplomatiques qui ont accepté cette année de se joindre à l'ambassade du Venezuela, la quatrième édition de la semaine culturelle et touristique du Venezuela a refermé ses portes sur une note positive, la semaine dernière.

Plusieurs pays ont mis en évidence leur potentiel touristique et culturel sans nécessité de passeport dans un voyage où a été observé, la spontanéité, la simplicité, la joie, la beauté, des lieux importants.

En effet, cette semaine a permis aux participants de passer tour à tour de l'émotion créatrice à l'écriture mémorielle, de l'imagination des peuples à la confluence des arts, de l'histoire à la géographie : pour tout dire, d'hier à aujourd'hui. Ils ont eu un programme très varié d'activités dynamiques. Outre les visites guidées des stands touristiques et culturels de chaque pays, il y a eu aussi des projections des documentaires, des expositions et des conférences, qui ont enrichi la connaissance de ces différents pays.

Prenant la parole au cours de cette cérémonie, la directrice générale du Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, Bélinda Ayessa a indiqué que la quatrième édition a permis d'apporter à la réflexion collective des idées nouvelles concernant la diversité culturelle. Fort heureusement, cette semaine culturelle et touristique se tient dans la foulée de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement déclarée en décembre 2002 par l'assemblée générale de l'organisation des Nations unies.

« Nous pouvons l'affirmer ici, loin d'être un obstacle, la diversité culturelle porte sur la reconnaissance des caractéristiques particulières de l'histoire de chaque peuple, ses traditions, ses religions, ses langues, bref son patrimoine transmissible génération après génération », a-t-elle déclaré.

Hôte de l'événement, Belinda Ayessa, a apprécié à sa juste valeur la quatrième édition de cette semaine. « La semaine culturelle et touristique qui s'achève aura été une réussite. Sa programmation et la participation constante d'un public toujours plus nombreux et enthousiaste en disent long sur ce qui a été vécu ici. Je retiens, pour ma part, la facilité des échanges dont la profondeur et la richesse doivent tout à la qualité professionnelle des prestataires qui ont accompagné cette édition », a-t-elle reconnu.

Pour sa part, l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela, Norma Borges, a indiqué que cette merveilleuse rencontre leur a permis de se connaître davantage et savoir en même temps que, malgré la distance et toutes les barrières qui existent, tous, sont unis par des liens inéluctables d'affinités culturelles, d'amour, et de fraternité.

« Cette semaine nous a permis également de prouver que, bien que ne parlant pas la même langue, il y a entre nous de nombreuses similitudes dans notre culture, car nous reconnaissons l'apport de différents pays d'Afrique à notre nation. Pour entreprendre un grand projet, il faut du courage et pour le finir, il faut de la persévérance. Cette 4è édition démontre la cohérence et la performance de tous pour réaliser l'unité et la fraternité entre nos pays, avec cette pensée », a-t-elle déclaré, clôturant cette 4è édition.