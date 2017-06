Cote d'Ivoire: Le footballeur ivoirien Cheick Tioté n'est plus

L'international ivoirien Cheick Tioté est décédé lundi en Chine à l'âge de 30 ans des suites d'un arrêt cardiaque pendant l'entraînement avec son club Beijing Enterprises, a annoncé son agent Emanuele Palladino.

« Je confirme que mon client Cheick Tioté a malheureusement disparu ce lundi. Nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus pour l'instant, nous demandons simplement de respecter le deuil de la famille », écrit-il dans un communiqué.

Et au directeur général du club chinois Yang Junsheng de donner plus d'informations sur cette tragédie, ce mardi lors d'une conférence de presse.

« Cheick Tioté a soudainement perdu connaissance vers 18h00 lundi avant d'être transporté à l'hôpital en urgence mais sans pouvoir être réanimé, il est malheureusement décédé à 19h00. »

Le milieu de terrain des Elephants de la Côte d'Ivoire avait quitté Newcastle en février dernier pour tenter l'aventure chinoise avec le Beijing BG.

Il a respectivement évolué à Anderlecht (2005-2008) remportant à deux reprises le championnat de Belgique avant de rejoindre Twente. Aux Pays-Bas, il remporte le championnat et la super coupe en 2010. Il s'engage ensuite avec New Castle en Angleterre de 2010 jusqu'en février 2017.

Avec ses 37 sélections et un but avec les Eléphants, Cheick Tioté faisait partie de la génération dorée qui a écrit les plus belles pages de l'histoire du football ivoirien.

Avec son dossard 9, il a participé à quatre phases finales, la Coupe d'Afrique des nations (2010, 2012, 2013 et 2015) et a remporté celle de 2015 en Guinée Equatoriale. Il a aussi participé avec les Eléphants à deux phases finales de la Coupe du monde (2010 et 2014).

Le président de la Confédération africaine de football lui a rendu hommage. « Les lettres de noblesse du football africain, sa notoriété, ce sont des joueurs comme lui qui ont contribué et contribuent à l'écrire.

Que ce soit sur le continent ou en dehors. Sa mort est un choc surtout quand on considère les conditions dans lesquelles elle est survenue.

C'est avec beaucoup de peine qu'il a fallu y faire face. Mes pensées vont à sa famille, ses proches, ses coéquipiers et à l'ensemble des acteurs du football en Côte d'Ivoire », a regretté Ahmad, le président de la CAF.