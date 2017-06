Ile Maurice: Michel Vieillesse - «Un travail stable, un combat perpétuel pour les prisonniers»

Détenteur d'une licence en gestion hôtelière et tourisme, Michel Vieillesse a fait une carrière dans l'hôtellerie. Mais après l'obtention d'une bourse d'études menant à un MBA en commerce international et développement durable avec spécialisation en entrepreneuriat social, il s'est retrouvé au siège d'UN-Habitat à Nairobi. Convaincu que l'homme doit être au centre du développement économique, il a rejoint Kinouété.

La stigmatisation venant de la famille et de la société est une barrière à la réinsertion d'un exdétenu. Les statistiques démontrent que 50% des détenus sont incarcérés pour six mois ou moins mais l'impact sur leur vie dure longtemps.

Le prisonnier est avant tout un être humain et, en tant que tel, doit être traité avec dignité. La privation de la liberté est déjà une sanction des plus sévères pour un être humain. À l'intérieur de la prison, beaucoup de criminels redeviennent de simples êtres humains.

Raison de plus pour mettre en avant la réhabilitation. Plus sérieusement, la prison dispense déjà des cours de formation académique et professionnelle et beaucoup de détenus sont engagés dans des travaux rémunérés leur permettant aussi de profiter d'une remise de peine.

Cela découle d'une décision budgétaire de juin 2016 qui a affecté le financement de tous les ONG. La situation est de plus en plus critique. Le gouvernement nous a demandé de patienter en attendant le financement par la National Corporate Social Responsibility Foundation. Après 16 ans d'existence, les semaines qui suivent seront capitales pour l'association.

L'ONG travaille à la réhabilitation des détenus et à la réintégration d'ex-détenus. Nous voulons réduire le récidivisme et avoir un impact positif sur le budget de la prison. Nous sommes convaincus que la réhabilitation coûte moins cher que l'incarcération. Les indicateurs que nous avons mis en place depuis quatre ans démontrent que le taux de récidive chez les ex-détenus que nous avons accompagnés n'a pas dépassé 10 %. La moyenne nationale est de 68 % selon Statistics Mauritius. Faute de ressources, nous ne touchons que 10 à 15 % de la population carcérale.

