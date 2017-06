Congo-Kinshasa: Au-delà de 48 heures - CNSA / Ca traîne !

Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la tenue des élections en RD. Congo, conformément à l'Accord politique, global et inclusif du 31 décembre 2016. Ce dernier prévoit, en effet, l'organisation des élections au plus tard fin décembre 2017. Dans sa lecture approfondie, ce texte dispose qu'au cas où il sera constaté l'impossibilité d'organiser les élections dans le délai, le CNSA, Conseil National de Suivi de l'Accord, devra, ensemble avec le gouvernement et la CENI, évaluer et statuer sur le processus.

Et, pourtant, actuellement, de ces trois Institutions, deux simplement sont effectives. Alors que l'autre, le CNSA, qui en est la troisième traîne encore à la maternité. Les parties prenantes en sont, jusqu'ici, à des douleurs d'enfantement, si atroces soient-elles. Aura-t-on, vraiment, des élections à fin décembre 2017 ? La question est sur toutes les lèvres des congolais. Les inquiétudes aussi. Apparemment, l'on n'est pas sorti de la bourride. Ira-t-on vers un autre dialogue ? Mais, pour en faire quoi ? Et avec qui ?

De ces deux premières, il y a lieu de rappeler qu'il s'agit de la CENI et du Gouvernement. Et, dans leurs rapports en matières électorales, la première s'occupe de l'organisation des élections et la seconde du financement. Au stade actuel, les deux éprouvent d'énormes difficultés dans chacune des leurs prérogatives respectives. Ce qui ne facilite pas la tenue des élections, comme convenu.

Pour le Gouvernement, nul n'ignore qu'il est actuellement sans Budget. Celui présenté par le Premier Ministre, Bruno Tshibala Nzenzhe et, actuellement sous examen à l'Ecofin à la Chambre Basse, est loin d'être voté et promulgué vu la longueur de la procédure. Compte tenu des méandres et la course contre la montre, il devient incertain de l'avoir avant la fin de la Session Ordinaire de mars qui se termine dans pratiquement huit jours. Soit, le 15 Juin 2017. En principe, à moins d'un miracle, son étude risque de revenir à la Session de Septembre où Tshibala est censé, pourtant, présenter le Budget 2018.

De ce fait, s'il faut continuer à examiner ce projet de Budget 2017, les deux Présidents du parlement congolais doivent convoquer une Session extraordinaire. Selon certaines sources, l'examen du projet de Loi des finances à la Commission Economico-financière divise les Députés. Les uns, se fondant sur l'impératif du temps, tiennent à finaliser l'étude de ce projet dans quelques jours et mode d'urgence.

Les autres, par ailleurs, qui cherchent à comprendre d'abord comment Bruno Tshibala va mobiliser plus de 7 milliards de dollars américains dans cinq mois, évoquent l'impératif de la qualité de ce Budget. Ceci laisse à croire que les vues sont très loin de s'accorder et que le projet peut être rejeté ou encore revisité au niveau de l'Ecofin. Ce qui nécessite encore du temps, pour de nouveaux réglages.

La Chambre Haute, qui doit faire la seconde lecture, n'a pas encore été saisie à ce sujet. Il est vrai qu'à son tour, surtout qu'elle est composée des sages, l'étude minutieuse prendra, logiquement, quelques jours avec possibilité d'y introduire des réformes. Il sied de signaler que la modification de quelques dispositions de ce projet de Loi, aura pour conséquence majeure, la diminution des frais, moyens ou fonds alloués à tous les secteurs.

Et, par ricochet, la CENI n'est pas épargnée. Ainsi, aura-t-elle raison de dire à la face du monde qu'elle n'a pas de moyens suffisants pour organiser les élections dans le délai. Déjà, elle-même est confrontée à plusieurs difficultés dont le manque de machines et de formation des agents électoraux. Elle est dépourvue des lois essentielles alors que les parlementaires iront en vacances d'ici peu.

A ces difficultés, il faut ajouter la problématique de l'insécurité dans certaines parties du pays notamment, au Grand Kasaï avec Kamuina Nsapu, l'Est du Pays avec les traditionnels M23 et, enfin, à l'Ouest, avec Ne Muanda Nsemi au Kongo Central et à Kinshasa avec l'évasion des prisonniers de Makala. Au regard de ces faits, il est certain de penser que, sauf miracle ou la bonne volonté politique, qui échappent d'ailleurs à beaucoup d'acteurs politiques congolais, la CENI puisse organiser les élections, en trois séquences retenues, fin décembre 2017. C'est-à-dire, la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales.

Comme le texte qui impose les élections cette année a proposé une solution, les trois institutions précitées tableront. Questions. Comment décider sans le CNSA? Le gouvernement congolais invitera-t-il encore les acteurs politiques à un troisième Dialogue? Est-ce que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui ne voudront pas traîner les pas pace que la situation leur profite? Est-ce que l'idée de freiner la mise en œuvre du CNSA est une stratégie pour tout bloquer? Toutes ces interrogations prouvent à suffisance qu'il y a une volonté manifeste de boucher le conduit qui mène vers les élections.

Car, selon l'Arrangement particulier signé sous les auspices de Minaku et de Kengo, le Conseil National de Suivi de l'Accord devrait être mis en place dans les 13 jours qui suivaient. Voyant ce délai être écoulé, le Président de la République, Joseph Kabila Kabange avait demandé, le 12 mai 2017, aux parties prenantes à l'Accord de la CENCO de lui apporter les listes de leurs membres devant composer cette Institution d'appui à la démocratie. Jusqu'alors, faut-il penser que les 48 heures courent ? Or, toutes les composantes ont déjà déposé leurs listes.

Le Front pour le Respect de la Constitution qui restait aurait déjà déposé deux listes, dont l'une est signée par Eve Bazaïba et l'autre par Fidèle Babala. Si le dépôt des listes a pris plusieurs semaines, que dire, alors, de la nomination du Président du CNSA et de l'examen de la loi portant organisation et fonctionnement de cette structure? Dans ce cas, il est éclairement établi que même la mise en œuvre du CNSA tirera en longueur. Ainsi donc, l'incertitude, quant à l'organisation des élections, commence, petit à petit, à élire domicile pendant que le peuple congolais croupit, lui, chaque jour davantage, dans la misère, avec les prix sur le marché qui galopent.

En plus, au même moment où le Rassemblement, Aile dure chapeautée par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi annonce la tenue d'un Conclave dont l'agenda reste jusqu'à présent cachée, la Communauté Internationale, dans son ensemble, insiste sur le respect de l'Accord du 31 décembre 2017. Qu'arrivera-t-il si les élections ne sont pas organisées dans le délai prévu par l'Accord ? Questions à laquelle les parties prenantes sont tenues de répondre, pour éviter le chaos.