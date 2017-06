Congo-Kinshasa: Journée mondiale de l'environnement - Grand-marché / La société ISOFIA ne ramasse plus les immondices !

Il est difficile de bien respirer au marché central de Kinshasa en ce jour où le monde entier célèbre la journée mondiale de l'Environnement, à cause de l'insalubrité qui bat son plein. Des immondices qui datent de plusieurs mois sont visibles par-ci et là. D'après les informations recueillies sur place, la Société Isofia qui s'occupe de la salubrité en accord avec les responsables du marché ne se donne plus à ce travail qu'elle faisait chaque samedi à partir de 7 heures jusqu'à 10 heures.

Les gros camions qui passaient chaque week-end pour vider les dépotoirs ne sont plus visibles. Pourquoi la Société ISOFIA ne s'y donne plus ? Les mêmes sources indiquent que, simplement parce que les chauffeurs transporteurs ne sont plus payés bientôt 5 mois. Motif, le patron d'ISOFIA aurait volontairement bouffé de l'argent. L'Hôtel de Ville, qui serait déjà au parfum de cette situation, rapportent les vendeurs, tarde à réagir, alors que la population en souffre.

Les Kinoises et Kinois sont à la merci de plusieurs maladies dont la fameuse fièvre typhoïde. Un autre souci, ce sont les voies de circulation aux alentours de ce marché réputé qui ne sont plus en bon état à cause des poubelles. La plupart de bus ne s'arrête plus qu'au niveau la bifurcation des avenues Croix-Rouge et Kabambare. Tandis que de Bokassa à Itaga, les bus n'arrivent plus. La route est coupée. Du côté toilettes publiques, quelques-unes seulement, faut-il compter, sont plus ou moins bien, grâce à cette importante contribution, renchérissent les vendeurs, de 300 FC avant d'y entrer. En somme, le marché central n'est pas en bon état, il faudrait l'entretenir pour améliorer la beauté de la Ville de Kinshasa.