Congo-Kinshasa: 57 ans d'Indépendance - Quid de la démocratie ?

Depuis la nuit des temps, l'histoire révèle plusieurs aspects, en ce qui concerne les civilisations du monde entier. L'on se souviendra que dans la chronique de l'organisation des cités, il ne manquait jamais ceux sur qui, le peuple portait son dévolu, pour que ces derniers tiennent le bâton de guide.

Dans les temps très anciens, l'on pouvait parler d'une dynastie, comme en chine, ou de Monarchie, chez d'autres. Les derniers siècles ont vu éclore les revendications de plusieurs peuples, réclamant de devenir indépendant, parmi lesquels la RD Congo.

Certes ! Indépendant. Et après ? 30 juin 1960, le Congo blanc des belges, changeait officiellement en République démocratique du Congo, des noirs et aux noirs. Plusieurs années bien avant cela, ce peuple périssait jour et nuit, après chacun des coups de fouets de l'homme blanc. De ce fait, peu de temps après sa libération, le congolais, ironie du sort, se débarrassait de celui qu'il traitait d'ennemi au visage pâle, alors qu'il ne s'était pas suffisamment outillé sur le plan moral. N'est-ce pas là, la plus grosse erreur, qu'il ait commise, alors qu'à peine libre de ses actes ?

Recherchait-il la démocratie ou voulait-il simplement errer sans que, question ne lui soit posée ? 57 ans après, est-il un peuple démocrate, ou ce concept demeure un mythe à ses oreilles ? Difficile de répondre à ces préoccupations. Il faut dire que tant que le diagnostic demeurera prénatal, l'espoir restera tel qu'un jour, le soleil apparaîtra. Mais, 57 ans après, n'a-t-il pas atteint l'âge de la grande maturité, qui renferme suffisamment la sagesse ? Ardu à expliquer, mais pas impossible.

Du haut de son âge d'Indépendance, la RD. Congo est sans doute capable de tout, à ce jour. Il lui manquera peut-être un petit rien dans sa manie. Affronter ses défis actuels, ne serait donc qu'une affaire de réflexion accrue. S'il faut le voir en des termes bien plus métaphysiques, l'on dira qu'il faut désenvouter le pays, en trouvant des mécanismes de décrispation des nombreuses situations, qui le plongent, depuis un laps de temps, dans un bain des nuages sombres.

Qu'à tout cela ne tienne, il faut tant bien que mal reconnaître les avancées réalisées jusqu'ici. Mais, à ce stade, et en vue surtout de besoins des causes, le temps n'est pas aux reconnaissances, plutôt au travail d'arrache-pied. L'actuel gouvernement conduit par Bruno Tshibala, en a conscience. Le travail pèse sur le temps donné. D'où, la question est encore celle de savoir, dans quelle ambiance se passeront les 57 ans d'Indépendance du pays ?

Contexte de fête

Tuerie dans le Kasaï, insécurité persistante à l'Est du pays, course entre la monnaie nationale et le roi dollar qui demeure en pôle position, et tant d'autres, le scénario est à vue de loin, plus que déplaisant. Aux autorités nationales de faire leur magie, pour que celui-ci ne soit pas zappé comme la fête du 17 mai. Le scénario pourra être apaisé, si et seulement si la surface n'est pas atteinte d'une quelconque épidémie que pourrait causer le conclave que prévoit le Rassemblement de l'aile dure de Félix et Lumbi, en trois dates encore officieuses, dont le 8, 9 ou 10 juin 2017.

En somme, en cette journée du 30 juin encore à venir, les autorités congolaises devront faire le point sur le quid de la démocratie et de la bonne gouvernance. D'où est parti le pays, à son présent. Exercice difficile, autant pour eux, de réveiller le sage Zadig, pour affronter ce sujet normalement de joie mais qui, au vu de la situation, lèse. Quel travail ? En tout cas, devant de telles équations, mêmes ceux qui crient au poste s'abstiennent de placer le moindre mot. Scénario à suivre de près...