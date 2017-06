Congo-Kinshasa: Muanda - PERENCO rassure !

Le deuxième axe est celui de deux projets d'agroforesterie modèle dans le domaine du développement durable. Il permet, non seulement à planter les arbres pour lutter au réchauffement climatique, mais aussi, à aider des familles, des fermiers d'avoir un métier générateur des recettes avec la production du charbon et de manioc qui est transformé en farine dans les usines PERENCO, en collaboration avec le Diocèse de Boma.

Que dire de l'unité qui permet de traiter du sable qui a pu être souillée par des actes de vandalisme? Ce sable est brûlé et détruit de toutes les traces des hydrocarbures à l'intérieur. Et, ensuite, il est mis dans une zone où il sert à la plantation des arbres acacias qui ont un effet positif sur l'environnent. Car, ils permettent de capter le co2.

Trois jours auraient été très insignifiants, certes, mais avec une ferme détermination de les poursuivre dans les jours à venir en vue de toucher le plus possible des personnes, a promis le patron de PERENCO REP et MIOC.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.