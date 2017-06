Congo-Kinshasa: "La carte d'électeur c'est ma force" - Jonas Tshiombela invite la population à s'enrôler massivement

Dans une tribune populaire en faveur des membres de Noyaux d'éducation civique et électorale de Kinshasa (NOLEC), Jonas Tshiombela, coordonnateur de la Nouvelle Société Civile Congolaise et Raoul Biletshi, chargé du Programme Médias, ont entamé, le lundi 5 juin, une campagne de sensibilisation à l'enrôlement des électeurs à Kinshasa. "La carte d'électeur c'est ma force" était non seulement un slogan mais également un seul message à l'ordre du jour.

Il a consisté à inviter la population à s'enrôler massivement pour les prochaines joutes électorales. Marie-Anne Mukwayanzo, Secrétaire Exécutif Provincial de la Ville de Kinshasa était l'oratrice

principale de ce rassemblement. La Ceni comme partenaire principale s'est impliquée dans cette activité. C'est ce qui a justifié la présence de sa secrétaire exécutif provincial de Kinshasa à cette rencontre. Dans son exposé, on ne peut plus claire et enrichissant, sur comment obtenir la carte d'électeur, Anne-Marie Mukwayanzo a encouragé les sensibilisateurs à inviter la population à s'enrôler sans précipitation.

Toutes les conditions d'enrôlement de toutes les catégories des électeurs, jeunes à l'horizon 2018, vieillards, femmes, personnes vivant avec le handicap ont été fournies. C'est après avoir attendu tous les préoccupations de cinquante Organisations de la Société civile, les médias, les autorités locales, coutumières et religieuses, membres de trois noyaux de Nolec, qui ont répondu massivement à cette rencontre de sensibilisation sur l'enrôlement des électeurs. Pour elle, trois mois sont devant les requérants pour obtenir sa carte sans bousculade. Tous les indicateurs et les conditions d'obtention de cette carte ont été expliqués clairement.

Anne-Marie Mukwayanzo s'est appuyée sur les règles simples tracées par la Commission électorale nationale indépendante. En effet, organisée par la NSCC en partenariat avec PAX Infos, cette tribune qui a regroupé les associations venues de Mbankana, N'sele et Kimbanseke, a porté sur l'enrôlement des électeurs qui a débuté, il y a quelques semaines à Kinshasa.

"Le but de cette tribune est d'accompagner les organisation de la société civile locales, les chefs traditionnels, chefs religieux, autorités locales et les journalistes impliqués dans le projet dans la ville province de Kinshasa pour mobiliser les Kinois, hommes, femmes et jeunes, à aller se faire enrôler massivement pour améliorer la qualité des prochains élus », a expliqué Jonas Tshiombela, gestionnaire du projet "Action Citoyenne de Proximité pour les Elections Démocratiques dans les provinces du Kongo central, ex-Bandundu et Kinshasa.

Financé par l'Union européenne depuis 2015, le projet a permis entre autres de mettre en réseaux 150 Organisations de la société civile, 27 autorités locales et 30 journalistes qui travaillent ensemble dans l'éducation civique et électorale, dans l'appropriation et la pérennisation des bonnes pratiques et culture électorale durables au sein des communautés, locales des zones concernées. La tribune d'expression populaire organisée à Kinshasa est l'occasion pour l'équipe du projet d'outiller les membres de Nolec dans la sensibilisation de proximité sur l'enrôlement des électeurs dans l'aire opérationnelle 1 et 2.

Faisant d'une pierre deux coups, l'équipe du projet a fait la restitution de la revue a mi-parcours et la collecte des données sur les succès du projet et les bonnes pratiques électorales à pérenniser. A leur retour dans leur milieu de vie, les Nolec vont sensibiliser la population à s'impliquer dans les opérations électorales.