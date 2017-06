Congo-Kinshasa: Ngaliema - Le quartier Musey en danger!

Une frange des habitants du quartier n'a pas voulu resté sans mot. Pour ce faire, elle s'est confiée à la perche du reporter du Quotidien de Mont Fleuri, La Prospérité. Pour Fiston Kapumba, cette situation d'insécurité est le fruit de quelques fils du quartier, déclare-t-il. Car, ils savent tous les coins et recoins; et voilent toujours leurs faces. Sur ce, il lance un vibrant appel afin que les autorités compétentes se mettent à l'œuvre pour éradiquer ce drame.

Dans la même optique, Elysée Museba, une autre habitante, dénonce une tracasserie dont elle a été sujette dans la nuit du jeudi 1er juin dernier. Chemin faisant pour sa résidence, deux hommes munis d'armes à feu lui ont ravi le sac avec tout ce qu'il contenait. Frais académiques, argent de transport et de loyer, pour ne citer que ceux-là, a-t-elle déclaré. Malheureuse et misérable, estime-t-elle, elle ne sait comment résoudre ses différents problèmes. De ce fait, Elysée Museba interpelle la Police du quartier à bien assumer ses responsabilités.

Quelques avenues notamment, Vinda, Kimbianga, 24 novembre et Lusaka, toutes dans ce quartier, sont ainsi victimes de plusieurs atrocités sous le label de ces inciviques. Braquage, viols, vols et autres actes de barbaries sont le lot quotidien des habitants de cette partie de Ngaliema. Pour ces habitants, cette situation ne date ni d'hier, ni d'avant-hier. Elle remonte depuis les mois de Juillet et août 2016, avec à la clé, l'instabilité de la desserte en électricité.

C'est désormais monnaie courante dans presque tous les coins de Kinshasa. L'insécurité ne cesse de battre son plein. Visité quasiment chaque nuit par une bande d'hommes armés non autrement identifiés, le quartier Musey dans la commune de Ngaliema ne sait plus à quel saint se vouer.

