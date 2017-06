Congo-Kinshasa: Miracle !

Le miracle est-il possible ? Les chrétiens n'hésiteraient à répondre par l'affirmatif, parce que cela relève bien du domaine de la foi. Ils y croient et la Sainte Bible en donne plusieurs exemples. Qu'en est-il en politique ?

C'est le cas de le dire en cette phase cruciale, où l'on s'achemine inexorablement vers la fin de la session parlementaire de mars, qui se clôture le 15 juin prochain, soit dans exactement 8 jours, avec en toile de fond, un projet de loi de finances jugé recevable à la chambre basse du parlement, puis envoyé à la Commission Economico-financière, pour enrichissement. Comme l'on peut bien chercher à comprendre, le problème n'est pas là. Le problème est plutôt celui de savoir si ce texte, que le parlement s'est approprié en définitive, pour le muer en loi, pourra être adopté avant ou, le cas échéant, à la clôture de cette session en cours.

Or, il appert, au-delà de la célérité affichée par l'initiateur, le Gouvernement, le dépôt, suivi de la présentation de ce projet par le Premier ministre en plénière, les préoccupations soulevées par la représentation nationale et, enfin la réplique du Premier ministre et la sanction de recevabilité, l'on n'était en droit de croire, que tout irait comme sur des roulettes. Voilà qu'au niveau de la Commission Economico-financière de cette chambre, l'examen de ce dossier prend du temps. Les membres seraient butés à une question réelle de faisabilité dans la recherche des sources de financement du Budget, quant à la partie concernant les partenaires extérieurs qui doivent intervenir à hauteur de quatre milliards, sur un budget évalué à quelque huit milliards de dollars américains.

S'ils sont bloqués, les membres de ladite commission, compte tenu des réalités de terrain, le temps, lui, s'égraine comme l'on ne peut jamais se l'imaginer. En effet, s'il était donné de suivre la procédure régulière, normale, c'est qu'après les travaux en commission, le rapport doit être présenté en plénière, pour un débat et adoption article par article, avant l'adoption du texte et de son exposé de motif. Si effectivement le miracle peut être possible à la chambre basse, où par orgueil politique, le budget peut être voté, il ne peut cependant pas être envoyé au Chef de l'Etat pour promulgation, avant de passer à l'autre chambre, le Sénat, le Parlement étant bicaméral (à deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat).

Or, il s'avère que, toute chose étant égale par ailleurs, la procédure reste la même, tant à la chambre basse qu'à la chambre haute du parlement. D'ailleurs, il est arrivé à plusieurs reprises que le budget ne soit pas voté en des termes identiques. Ce qui appelle la mise en place d'une Commission mixte paritaire Assemblée nationale- Sénat, pour harmonisation. S'il y a persistance des divergences, les usages à l'hémicycle du palais du peuple renseignent que c'est le vote de l'Assemblée nationale qui l'emporte. Mais, il n'y a pas que ça. De plus en plus, le mot « élections » est cité, sans que ne soit déterminée la période.

Il faut, pour ce faire, des lois essentielles. Or, celles-ci manquent justement. Quand seront-elles alors examinées, pour permettre à la Centrale électorale de finaliser son travail ? C'est dire que si les deux chambres du parlement arrivent à voter le budget, voire les lois essentielles, avant ou à la séance de clôture de la session, ceci relèverait d'un miracle, sans nul doute.