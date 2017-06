Congo-Kinshasa: Eviction des délégués de l'Opposition à la CENI - Gare à la violation de la loi !

Le Mouvement de Libération du Congo, MLC du Sénateur JP Bemba, continue à revendiquer le remplacement de Mme Micheline Bie Bongenge, actuelle Questeur adjointe au Bureau de la CENI. Selon des proches de cette dernière, cette revendication, pourtant, maintes fois exprimée, donne tout l'air d'un acharnement quasi injustifié, au regard de la lettre et de l'esprit des dispositions constitutionnelles et législatives en la matière... .L'affaire Micheline fera tache d'huile, si l'Assemblée Nationale, dans ses manœuvres, s'y laisse emportée.

En effet, des sources bien introduites au Palais du Peuple, on apprend qu'en avril 2017, la Commission PAJ de l'Assemblée nationale saisie par le Président Minaku sur base d'une requête initiée par Fidèle Babala et Eve Bazaïba, avait statué et recommandé au Groupe parlementaire MLC & Alliés d'obtenir au préalable « la démission volontaire » de Madame Micheline Bie, avant d'envisager toute possibilité de son remplacement au sein du Bureau de la CENI.

Il se fait qu'au sein du MLC, le consensus ne s'est jamais fait dégagé. Car, pour la base du Parti et les milliers des militants et cadres, il n'y a aucune raison de procéder au remplacement, à l'aveuglette, de celle qu'ils appellent affectueusement «Maman Miche », affidée de la première conversion et cadre patentée du MLC, dans son format original. Et comme cela donnait tout l'air d'un règlement des comptes, les militants de MLC attendaient, normalement, une instruction formelle de JP BEMBA, pour infirmer ou confirmer la démarche initiée par le Député BABALA pour le remplacement de Mme la Questeur Adjointe de la CENI...

Or, à ce jour, JP BEMBA n'a jamais désavoué Mme Micheline BIE BONGENGE, ni donner un ordre contraire.

Et, pour ceux qui connaissent les méthodes de travail de JP BEMBA, s'il désavoue quelqu'un, il ne tergiverse jamais...

Bien plus, lorsqu'on analyse l'Accord de la Saint Sylvestre, en son chapitre 4, point 5, il est dit que « les parties prenantes chargent le CNSA de recommander tous les ajustements et mesures à prendre tant en ce qui concerne les structures organiques que le fonctionnement de la CENI, d'une part, et, d'autre part, les mécanismes appropriés à mettre en place en vue notamment de renforcer ses capacités et la transparence des opérations pré-électorales et électorales ... ».

A ce niveau, le CNSA n'est pas encore installé ; pourquoi dès lors se précipiter ? Il importe d'attendre la mise en place du CNSA qui fera des recommandations sur le remplacement des délégués ou la restructuration partielle des institutions d'appui à la démocratie, à l'instar de la CENI et, même, s'il ne faut pas avoir la mémoire courte, le CSAC, l'instance de régulation des médias en RD. Congo.

De deux, l'Accord dispose aussi que « ... les parties prenantes qui désirent sont libres de procéder dans le délai de 14 jours à dater de la signature du présent compromis au remplacement de leurs délégués conformément à la LOI en la matière »

Or, que dit cette loi ? Tenez ! La loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI est très claire. Son libellé, plus qu'explicite, tranche. Car, il est sans équivoque.

En son article 14, le mandat de membre de la CENI prend fin par :

Expiration du terme ;

Décès ;

Démission ;

Empêchement ;

Incapacité permanente ;

Absence non justifiée à plus d'un quart de séances pendant un trimestre ;

Acceptation d'une fonction incompatible

Condamnation irrévocable.

La seule possibilité demeure donc, à ce stade, une démission volontaire, telle que recommandée jadis par la PAJ ! Agir autrement, c'est chercher, désespérément, à investir le pays dans des hérésies juridiques, en matière d'interprétation ou d'application des lois. En tout cas, dans cette affaire, il y a lieu de considérer la tête de cette dame, loin de coûter cher, devra, plutôt, provoquer un nouveau séisme dans le microcosme. Elle fera des émules...

Le Bureau de l'Assemblée nationale ne peut, en aucun cas, violer la loi en procédant à l'investiture d'un nouveau membre de la CENI, sans la démission préalable du concerné, fût-elle une dame.

S'il persiste, il tomberait dans le piège de ce que les juristes appellent "abus et excès de pouvoir". Ce qui est condamnable.

A.M/CP