Congo-Kinshasa: Sur financement de Profit-Congo - Les Inspecteurs des Finances en formation sur la conduite d'une mission d'audit

Les Inspecteurs des Finances ainsi que ceux de cinq ministères pilotes, à savoir : la Santé, l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP), Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, Agriculture et Développement Rural, participent depuis hier, mardi 6 juin 2017, à l'atelier de formation sur la conduite d'une mission d'audit à forte valeur ajoutée selon les normes IIA (Institute of Internal Auditors) organisé par le Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques (COREF) en collaboration avec l'Inspection Générale des Finances (IGF), sous le patronage du Ministre des Finances, M. Henri Yav Mulang.

Financé par le Projet de Renforcement de la Redevabilité et de la Gestion des Finances Publiques (Profit-Congo), cet atelier de 11 jours, soit du 6 au 16 juin, poursuit plusieurs objectifs notamment, optimiser le dispositif choisi pour faire face aux risques associés aux missions et aux objectifs de la structure métier. Il sera aussi question d'évaluer des risques dans la planification de la mission, le champ de la mission et les ressources affectées à cette mission. Ces travaux se déroulent à l'Inspection Générale des Finances, dans la commune de la Gombe.

Mabele Mosamba, chargé de Service Adjoint à l'Inspection Générale des Finances, a, dans son speech, remercié Profit-Congo, projet de la Banque Mondiale, pour avoir financé ces activités qui, selon lui, permettront la mise en place des audits.

Par ailleurs, il a rappelé que bien avant ledit atelier, il y a eu une formation de quinze jours sur la cartographie des risques dans les ministères pilotes. Il s'agit de la Santé publique, l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, Agriculture et le Développement Rural. Cinq directions de chaque ministère ont été ciblées pour identifier les risques. Après cette identification, dit-il, les manageurs ou les Directeurs valident tous ces risques avant de les regarder avec plus d'attention et de précisions. D'où, à l'Inspection Générale des Finances, ceux-ci facilitent la tâche parce que les Inspecteurs connaissent non seulement la cartographie des risques mais aussi, les risques dans différentes directions des ministères.

Et d'ajouter que plus il y a les risques bruts, moins il y a le contrôle interne et plus le contrôle interne est inexistant, plus le risque net est très élevé.

Objectifs de l'atelier

Evaluation des risques dans la planification de la mission, le champ de la mission et les ressources affectées à la mission, planifier le programme d'audit basé sur les risques, s'assurer que le dispositif de management des risques, de gouvernance et de contrôle mis en place dans la direction métier retenue, fournit une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs, assurer en particulier que le dispositif de contrôle interne de la direction métier est en ligne avec les lois, les procédures, les référentiels et les bonnes pratiques.

Il faut également optimiser le dispositif choisi pour faire face aux risques associés aux missions et aux objectifs de la structure métier et de donner aux pouvoirs décisionnels du ministère, de faire des constats d'écarts et d'éventuels dysfonctionnement par rapport aux objectifs, aux stratégies et aux référentiels existants (lois et règlementations en vigueur, manuel des procédures, bonnes pratiques en matière de gestions publiques).

Il y a lieu de noter que cette formation est assurée par M. Souleymane Séré, expert -comptable et Commissaire aux Comptes de sociétés agréées près les Cours et Tribunaux du Burkina Faso.