Congo-Kinshasa: Mamadou Diallo - «On ne peut pas envisager les élections sans les électeurs du Kasaï »

L'ONU a alloué près de 10 millions de dollars américains pour répondre à la crise humanitaire qui secoue les provinces du Kasaï, suite aux affrontements entre les forces de l'ordre et les présumés miliciens Kamuina Nsapu. Le représentant spécial adjoint de la MONUSCO et coordonnateur humanitaire, Mamadou Diallo, l'a affirmé dans un entretien accordé, mardi 6 juin à Kananga, à Radio Okapi. Il a également rassuré que la MONUSCO va tout faire pour l'organisation de l'enrôlement dans le Kasaï Central et Kasaï.

Bonjour Mamadou Diallo, quel est le nombre de déplacés internes et réfugiés depuis le début de l'insurrection Kamuina Nsapu dans l'espace Kasaï ?

Selon le dernier rapport de situation qu'OCHA a publié, nous sommes à près d'un million trois cent mille déplacés internes dans les provinces issues du démembrement du Kasaï Occidental et du Kasaï Oriental dont la majorité vient du Kasaï Central et du Kasaï. Nous avons également enregistré, en concertation avec les autorités angolaises, près de 20 000 Congolais qui ont traversé la frontière angolaise et qui se sont réfugiés de l'autre côté suite aux violences.

Les agences humanitaires ont réduit leur présence dans le Grand Kasaï. Comment pensez-vous vous y prendre s'il faudrait apporter une aide humanitaire à ces sinistrés ?

Les agences humanitaires sont présentes et ont comme tous ceux qui cherchent à opérer au Kasaï et Kasaï Central un problème d'accès à cause de la perturbation et l'insécurité. Que les autorités provinciales, à travers les forces armées et de sécurité, créent les conditions d'accès humanitaires et ouvrent les corridors humanitaires pour que la famille humanitaire puisse se déplacer et apporter l'appui aux populations qui en ont besoin.

Pour le moment, nous n'avons pas toutes les ressources nécessaires pour répondre aux besoins des populations des provinces du Kasaï qui sont énormes mais nous avons quand même les ressources et, parmi ces ressources, nous avons une enveloppe de près de 10 millions de dollars qui a été allouée par les fonds centraux de la réponse humanitaire et par moi-même, en ma qualité de coordonnateur humanitaire.

Ces fonds sont disponibles et nous ne demandons que la possibilité de déployer ces ressources. Parmi les demandes que nous avons formulées à l'attention du gouvernement provincial, c'est la création de meilleures conditions d'accès aux transports. Le vice-gouverneur (Kasaï Central) nous a fait savoir qu'avant la fin de cette semaine, il y aura une circulation ferroviaire normale. Avec cette simple information, on va quintupler nos capacités de transports et on va répondre à plus de besoins.

Qu'est-ce que la MONUSCO propose pour encourager l'enrôlement dans le Kasaï et Kasaï Central ?

La MONUSCO est l'un des plus grands soutiens de la CENI dans le cadre de cet exercice. Plusieurs personnes ne pariaient pas qu'en ce moment on serait là où on est. On a déjà enrôlé près de 25 millions d'électeurs sur 40 à 41 millions attendus. Donc, on est à près de 63% d'enrôlés. En ce qui concerne l'enrôlement, il a déjà commencé dans les aires opérationnelles 3 et 4 dans lesquelles sont inclues les cinq provinces issues du démembrement du Grand Kasaï.

Trois des cinq provinces sont déjà en train d'enrôler, il n'y a que le Kasaï Central et le Kasaï, où les opérations n'ont pas encore démarré. Et ces trois provinces ont déjà plus de 30% d'enrôlés. Il faut poursuivre cet effort. Il ne faut pas donner aux populations du Kasaï et Kasaï Central l'impression que cet enrôlement se fera sans elles. Et la meilleure façon d'envoyer ce message est de commencer ici à Kananga, ensuite à Tshikapa et dans les territoires et groupements où il y a de la sécurité.

On ne peut pas envisager les élections au Congo sans les électeurs du Kasaï Central et du Kasaï. Il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan, c'est le plan A. Tous les Congolais et toutes les Congolaises qui vivent dans les Kasaï vont s'enrôler.

Est-ce que la MONUSCO garantit un certain financement aux opérations de la CENI ?

Garantir, c'est peut-être un mot trop long. Ce que la MONUSCO se propose de faire, c'est de poursuivre d'approfondir son accompagnement qui se veut technique et logistique tel que mandaté par la Résolution 2348 du Conseil de sécurité. Jusqu'à présent, je crois savoir que nous avons respecté la part de ce contrat. Nous poursuivons ce travail et nous avons reçu un mandat dans le cadre de cette résolution de poursuivre ce soutien et nous allons le faire.

Et le Conseil de sécurité nous donnera les ressources nécessaires pour réaliser ce travail parce que je ne peux pas m'arrêter devant vous en disant que ce soutien ne nous coûte rien. Pour le moment, notre soutien ne s'est pas arrêté et on continue.