Congo-Kinshasa: Code minier - Lokondo dénonce la discrimination entre les sociétés sur les pas-de-porte

En référence aux articles 7 et 8 du Code sous examen, Henri-Thomas Lokondo plaide pour le respect de la clause de stabilité des droits acquis sur une période de dix ans à dater de toute modification du Code pour éviter l'insécurité juridique. En même temps, il fait remarquer que les articles 81 et 82 de la Constitution définissent de manière limitative les prérogatives du président de la République qui est politiquement irresponsable. Ainsi, la formulation présentée dans l'article 7 donnant la possibilité au président de la République de déclarer une zone interdite aux activités minières et ou aux travaux de carrière n'est pas correcte. « C'est parce que la Constitution donne le pouvoir au Premier ministre de gérer quotidiennement l'Etat », a-t-il conclu.

C'est pour raison de compétitivité, de rapidité et de transparence dans les procédures d'octroi des droits miniers et ou des carrières objectives, que le gouvernement a soumis à l'examen de la représentation nationale la nouvelle législation sur le Code minier en République démocratique du Congo.

