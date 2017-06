Congo-Kinshasa: Présidence du CNSA - Une patate chaude dans la main de la MP

Toutefois, la Majorité présidentielle reste butée à un sérieux problème de choix de la personnalité qui doit piloter le CNSA. La famille politique du chef de l'Etat a noué ces derniers mois plusieurs partenariats avec plusieurs personnalités politiques de l'Opposition. Pour parvenir à tenir le dialogue de la Cité de l'Union africaine, la MP était obligée de dealer avec notamment l'UNC de vital Kamerhe et l'UDPS et Alliés de Samy Badibanga. Au dialogue du Centre interdiocésain, la famille politique du chef de l'Etat a encore élargi ses rangs en approchant toutes les autres parties prenantes à l'Accord du 31 décembre 2016 à l'exception du Rassemblement de Limete.

La logique voudrait que la loi organique soit votée avant la désignation des membres qui composent cette institution. C'est pourquoi les parties signataires à l'Accord du 31 décembre 2016 s'étaient engagées à initier et à faire adopter, dans un délai raisonnable, cette loi organique portant institutionnalisation, organisation et fonctionnement du CNSA.

