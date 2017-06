Congo-Kinshasa: Sous pressions

Indexés dans plusieurs dossiers liés autant au processus électoral qu'au respect des droits de l'Homme, les dirigeants congolais restent droits dans leurs bottes et n'entendent céder à ce qu'ils qualifient d'ingérences de la communauté internationale dans les affaires intérieures d'un Etat souverain. Toute la question est de savoir pendant combien de temps encore le régime de Kinshasa va diriger ce pays-continent en marge du respect des droits humains, des préceptes démocratiques et même du droit international.

Les projecteurs de la communauté internationale sont braqués en permanence sur la République démocratique du Congo. Cela, à la suite de la crise politique, née de l'absence d'élections devant assurer l'alternance démocratique en décembre 2016 et qui prend chaque jour des proportions inquiétantes. Kinshasa reste donc dans le collimateur des pays occidentaux et des Nations unies.

