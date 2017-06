Congo-Brazzaville: BAC général 2017 - Démarrage des épreuves pratiques d'éducation physique et sportives

Deux jours après les épreuves écrites du baccalauréat général qui sont achevées le 3 juin sur toute l'étendue du térritoire national , les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive ont été démarrées le 5 juin dans les grandes villes et les départements environnants.

Durant quatre jours, les candidats au baccalauréat général 2017 sont évalués en deux disciplines à savoir, la gymnastique et l'athlétisme notamment entre la vitesse ou le lancé du poids, au choix du candidat. Soulignons que seuls les candidats de Brazzaville, Pointe-Noire et d'autres départements à proximité des villes capitales y sont concernés puisque les candidats des départements éloignés tels que la Cuvette, Likouala, la Sangha ont passé les épreuves d'EPS bien avant les épreuves écrites.

À Pointe-Noire, les candidats sont repartis en 16 centres. En effet, au centre de l'école 31 décembre à Tié-Tié, le chef de celui-ci, Patou Ossibi, s'est félicité de l'organisation de l'examen où aucun problème majeur n'a été signalé. « Tous les 1230 candidats de notre centre sont présents ce matin. Tout était planifié parce que quand les enfants passaient les épreuves écrites nous étions déjà dans les centres et on avait pris le soin de placer les calendriers de passage des candidats. Chaque candidat savait déjà où il allait passer l'EPS. Il faut dire que sur le plan organisationnel, le baccalauréat session de mai 2017 a été une grande réussite et bravo à tous ceux qui ont œuvré pour cette réussite», s'est- il rejoui.

Mais malgré cette bonne organisation, l'un des examinateurs, Léon Ngoyi, conseiller pédagogique au centre de 31 décembre a déploré le niveau des enfants. « Les enfants ne prennent plus au sérieux les études notamment l'Education physique tandis que c'est une matière comme toutes autres. Déjà en amont, quand ils reçoivent les enchaînements, peu d'élèves ne s'intéressent pas d'aller apprendre avec les enseignants. Ils préfèrent s'auto encadrer et quand ils viennent nous présenter ce qu'ils ont appris ça montre qu'ils ne s'appliquent pas et nous évaluons ce que les enfants présentent sur le terrain», s'est il plaint.

En effet, il a appellé les élèves à s'intéresser à l'EPS et de considérer cette discipline comme les maths et autres.