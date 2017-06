Congo-Brazzaville: L'école Tchicaya U'tamsi sacrée pour la 3e fois.

La 4e édition du concours d'épellation des mots inter-collèges (Spelling me) a pris fin le 3 Juin par la victoire de l'école Tchicaya U'tamsi qui vient ainsi d'inscrire pour la troisième fois son nom sur les anales de ce concours initié par le Centre culture Jean-Baptiste Tati Loutard il y a quatre ans.

Après les présélections qui ont eu lieu du 18 janvier au 1er mars dans les 24 écoles participantes à cette édition 2017 et la série des demi finales achevée le mois dernier, les cinq écoles finalistes à savoir Sainte Marie, Tchicaya U'tamsi, Notre Dame du Rosaire, La Nouvelle Pépinière et Fernand Nathan se sont retrouvés en finale.

Au terme des quatre passages réglementaires, c'est l'école Tchicaya U'tamsi qui a remporté le concours avec un total de 60 points, suivie de Sainte Marie (55points). La 3e place a été occupée par Notre Dame du Rosaire (50 points) tandis que les 4e et 5e place reviennent respectivement à Fernand Nathan (45points) et La Nouvelle Pépinière (30 points). « Nous sommes comblés parce que c'est pour la troisième fois que nous gagnons ce concours. Ce fut très difficile mais on a pu relever le défi grâce à la détermination des enfants », a dit Jean-Blaise Ndembé, directeur de l'école Tchicaya U'tamsi.

En remettant les différents prix aux récipiendaires, Alain-Rock Ngoma, directeur du Centre culturel Jean-Baptiste Tati Loutard a remercié les écoles qui ont pris part au concours mais aussi l'Association Pointe-Noire dynamique culturelle (APDC), qui a en charge la gestion dudit centre et qui œuvre sans cesse à l'épanouissement des jeunes.

Joseph-Marie Portella de l'APDC, se réjouissant de l'engouement suscité par le concours a dit, à l'issue de la finale : « nous sommes ici pour inciter les enfants à la lecture. C'est pour cela que j'encourage les enfants à suivre aussi les informations à la télé, à la radio pour avoir un bon niveau de langue. Je félicite par la même occasion tous les encadreurs qui s'évertuent à former les enfants ».

Tous les enfants qui ont participé à la finale à raison de trois par équipe ont reçu des kits composés d'un jeu de scrabble, d'un dictionnaire et des ouvrages de langue française. Les trois enfants de l'école Victorieuse Tchicaya U'Tamsi ont, de leur côté, reçu outre le trophée, des kits scolaires d'une valeur de 100 000 FCFA composés essentiellement de cahiers, livres, stylos et autres matériels didactiques pour les travaux scolaires.

À la fois ludique et éducative, le concours d'epellation des mots permet à l'enfant d'apprendre à bien prononcer et écrire les mots, à les intérioriser pour mieux les utiliser en classe ou plus tard dans leur carrière professionnelle.

La première édition du concours d'épellation a été organisée en 2014 et avait réuni sept écoles. Elle fut remportée par l'école Jean-Félix-Tchicaya.