Congo-Brazzaville: Créativité urbaine - Pointe-Noire inscrite dans le programme ville créative africaine de Artérial Network

Le lancement dudit programme a eu lieu la semaine dernière au centre culturel, Jean-Baptiste Tati-Loutard dans l'arrondissement 1 Lumumba à Pointe-Noire.

La cérémonie a été marquée par la présentation du projet faite par l'experte du programme Ville créative de Arterial Network, le Dr Jenny Mbaye, professeur et enseignante chercheur à Londres en présence du premier vice-maire de Pointe-Noire, Victor Foudi et du commissaire général du fespam, Gervais Hugues Ondaye

En effet, la cité pétrolière congolaise, Pointe-Noire et 4 autres villes africaines à savoir, Nouakchott (Mauritanie) en Afrique du Nord, Hararé (Zimbabwe) en Afrique australe, Mahé (Seychelles)en Afrique de l'Est, Ségou (Mali ) en Afrique de l'Ouest et Pointe-Noire (Congo) en Afrique centrale, ont été retenues dans le programme pilote de 2016 à 2018 des villes créatives africaines artérial network.

Ce Programme Ville créative du réseau d'organisation culturelle panafricaine qui est Artérial network , a souligné la Sénégalaise Jenny Mbaye, permet de comprendre et de tenir l'importance de la culture et des arts dans le développement de la ville. Il vise véritablement trois axes, à savoir, le renforcement des capacités, le travail de plaidoyer, l'importance de la culture de transformation et le niveau de réseautage. « Cinq villes font partie de ce programme pilote dans cinq sous régions d'Afrique dont, Pointe-Noire en Afrique centrale.

D'après l'experte en créativité urbaine, l'innovation de ce projet est qu'il s'appuie avant tout sur l'engagement de la société civile, c'est-a-dire l'engagement des acteurs et opérateurs culturels qui font vivre le secteur culturel à Pointe-Noire et qui s'appuis sur les différents acteurs économiques. « C'est la société civile qui est à l'initiative et c'est elle qui engage le débat, qui communique et informe. La société civile s'appuie nécessairement sur un partenariat avec les institutions publiques locales et les pouvoirs publics », a-t-elle ajouté.

Parlant de l'importance du projet, Pierre Claver Mabiala a souligné que Pointe-Noire est une cité cosmopolite qui regorge en son sein de plusieurs identités culturelles, plusieurs nationalités qui y habitent, qui y travaillent et il se dégage aussi des personnalités qui viennent d'ailleurs qui ont fait de Pointe-Noire leur ville de prédilection .

Il a rappelé qu'Arterial est un réseau culturel et panafricain de la société civile dont le Congo Brazzaville est membre affilié. « C'est dans ce cadre que, nous avons pensé que la ville de Pointe-Noire peut intégrer à travers nous les acteurs de la société civile, le programme ville créative africaine d'artériel network a ne pas confondre avec le programme créative de l'Unesco».

Pierre Claver Mabiala, coordonateur du projet, s'est aussi félicité de la volonté politique qui se dessine autour de la culture dans la ville océane pour créer des synergies.

Il a poursuivi qu'après ce lancement, un programme sera élaboré avec un plan d'action pour le projet Pointe-Noire ville créative avec un certain nombre d'activités ciblées dont le plaidoyer auprès de la municipalité.

Dans son intervention, Gervais Hugues Ondaye, chef de département socioculturel de la ville de Brazzaville a salué l'initiative et a appelé ces acteurs de la société civile à s'inspirer des vieilles passerelles et à travailler de mêche avec la municipalité de Pointe-Noire. « Pointe-Noire et Brazzaville étant des villes cosmopolites, il faut travailler sur les passerelles qui existent entre les différentes ethnies qui peuplaient les villes et entre différentes communautés qui arrivent chez nous parce que chaque communauté qui arrive chez nous amène avec elle sa charge culturelle qu'il faut intégrer dans le développement de la ville. Chez nous-mêmes aussi, à cause de la diversité ethnique, il faut colmater les brèches et mettre les passerelles qui s'imposent pour qu'on ne vive pas les chocs que nous déplorons dans certaines villes ».