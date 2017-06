Congo-Brazzaville: Droits Humains - Des ONG demandent la libération de Noël Minam Zambi Boyi

Loamba Moké, Joe Washington Ebina, Trésor Nzila, principaux conférenciers, ont indiqué que le chef d'accusation n'a pas été clairement notifié à l'intéressé lors de son arrestation. On lui reproche, ont-ils dit, d'être « un porteur de valise, passeur des vivres, des messages et pourvoyeur des médicaments au pasteur Ntoumi ».

Au cours d'une conférence de presse organisée le 6 juin à Brazzaville les Organisations de la société civile œuvrant pour la promotion et la défense des droits humains ont demandé la libération du président de l'association pour la culture de paix et la non-violence, Noël Minan Zambi Boyi arrêté le 21 janvier à kinkala et gardé, selon eux, à la Direction générale de la surveillance du territoire (Dgst).

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.