Congo-Brazzaville: Recettes douanières - Le guichet unique désormais opérationnel dans la capitale

Rappelons que le recouvrement des recettes douanières au niveau du Guichet unique de dédouanement (Gud) a été confié à la Banque postale du Congo. A Pointe-Noire, la structure est installée depuis deux ans au port autonome et à proximité de l'aéroport Agostinho Neto. Dans les prochains jours, le guichet unique sera installé à Dolisie et à Ouesso où les mêmes activités y seront effectuées.

Dans les faits, il s'agit de sécuriser les recettes douanières, de faciliter les procédures, et de permettre aux usagers d'effectuer, en un seul endroit, le paiement de toutes les opérations de dédouanement. C'est une révolution qui permet d'éviter les fraudes fiscales et autres tracasseries.

« Dans la recherche de la sérénité dans la liquidation des opérations, nous voulons à tout prix informatiser. Le travail à faire, c'est de mutualiser les outils et procéder à l'informatisation. La redevance informatique a été créée aux fins de mettre en place l'architecture informatique. Nous voulons rechercher l'interconnexion de nos trois attributs. Raison pour laquelle nous avons mutualisé les outils et créer une direction de système d'information qui s'attelle aujourd'hui à cette tâche. La redevance informatique a été mise en place pour financer l'informatisation des services des douanes, du trésor et des finances », a-t-il ajouté.

Pour se rendre compte du lancement effectif du guichet unique de dédouanement, le ministre des Finances, du budget et du portefeuille public, Calixte Nganongo a effectué le 6 juin la visite du guichet installé au Beach et à l'entrée de l'aéroport international de Maya-Maya.

