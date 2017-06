Cameroun: Journée de l'enfant africain - Top départ à Ebolowa

A savoir : « L'agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique : accélérons la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances ». La protection de l'enfant contre toute sorte de violence est une cible contenue dans l'agenda pour le développement. L'accélération de l'autonomisation repose, quant à elle, sur le droit à la non-discriminsation et constitue l'un des principes fondamentaux de tous les droits des enfants.

Sur la route du retour à Ebolowa, le Minas a fait un halte au Centre touristique de Nkolandom, non pour se donner du repos, mais pour rencontrer les responsables et les pensionnaires du Centre de réhabilitation des enfants. Le ministre Pauline Irène Nguéné va sûrement saisir l'occasion ainsi offerte pour réaffirmer l'option du gouvernement d'œuvrer à la protection de l'enfance dans tous les aspects nécessaires à son plein épanouissement. Le thème de cette année, retenu par le Comité africain des experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, s'y prête bien.

Promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l'enfant. Ainsi se décline l'objectif essentiel visé par la Journée de l'enfant africain. Les activités de la 27e édition vont être lancées aujourd'hui à la place des solennités de Nko'ovos, à Ebolowa. Ce sera au cours d'une cérémonie placée sous la présidence effective de Pauline Irène Nguéné, qui aura à ses côtés le gouverneur Félix Nguélé Nguélé.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.