Cameroun: Coopération Cameroun-France - Convergence autour d'un barrage

Sur le calendrier d'exécution de ce projet, Jean-Bernard Levy a également apporté des clarifications : « Pour les mois qui viennent, nous allons nous occuper de façon privilégiée à terminer les négociations qui ont déjà été engagées avec un ensemble de prêteurs et nous espérons aboutir d'ici la fin de l'année à une décision d'investissement qui nous permettra de lancer le chantier soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine, pour une mise en service à l'horizon 2021-2022 ». Le PDG d'EDF a souligné la détermination du groupe qu'il dirige à accompagner le Cameroun dans ce projet qui, pour lui, est conçu pour les générations futures. La rencontre d'hier a donné lieu à un échange de cadeaux entre le chef de l'Etat et son hôte.

Une semaine après sa dernière rencontre avec le chef de l'Etat, l'ambassadeur de France au Cameroun est revenu au palais de l'Unité. Mais hier, S.E. Gilles Thibault n'y est pas allé seul. C'est en compagnie de Jean-Bernard Levy, président directeur général d'Electricité de France (EDF), que le diplomate français a été reçu en audience par le président de la République. Au menu de cet entretien de plus d'une heure, la construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal sur le fleuve Sanaga, et dont la lettre d'intention a été signée quelques heures plus tard dans les Services du Premier ministre.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.