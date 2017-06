Cameroun: Union européenne - 6,6 milliards de F pour les facilités techniques

La convention a été cosignée par Françoise Collet, ambassadrice chef de la délégation de l'UE au Cameroun et Louis Paul Motaze, ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (MINEPAT), ordonnateur national du FED. Sur la destination des 6,5 milliards de F, Aliou Abdoullahi, coordonnateur national de la cellule d'appui à l'ordonnateur national FED explique que la FCT est constituée de trois volets. Le premier porte sur les études de faisabilité, des études d'appui ou d'assistance technique dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par l'UE.

Créditée de 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de F, la FCT est cofinancée par les parties à hauteur de 7,85 millions d'euros (5,15 milliards de F) pour l'UE et 2,15 millions d'euros (1,41 milliard de F) de la part du gouvernement du Cameroun. La signature de la convention de financement de la FCT a eu lieu hier à Yaoundé, au cours d'une cérémonie protocolaire ayant réuni plusieurs membres du gouvernement et ambassadeurs des Etats-membres de l'UE.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.