Cameroun: Editions Sopecam - Un savoir-faire qui s'expose

A ce jour, l'entreprise dispose de deux machines à feuilles et d'une rotative KBA Comet qui permet d'imprimer sur bobines. A ces infrastructures up-to-date s'ajoute une chaîne du livre capable de façonner 7000 ouvrages à l'heure. Un plateau technique capable de répondre aux sollicitations des différents partenaires. Pendant cinq jours, le public est invité non seulement à découvrir les capacités de la Sopecam en termes de livres, mais aussi à pouvoir acquérir de nombreux ouvrages à des prix défiant toute concurrence. Les amoureux de la lecture n'auront aucun regret tant au niveau du contenu que de la forme.

A l'ouverture de la deuxième édition des « Journées des Editions Sopecam », Raould Dieudonné Lebogo Ndongo, conseiller technique n°1, représentant le directeur général, a lancé un appel à l'endroit de la communauté éducative. « Celle-ci dans toutes ses composantes peut utiliser les atouts de notre chaîne de production de manuels scolaires et universitaires de qualité à des coûts plus accessibles », souligne-t-il. Ceci dans la mesure où l'entreprise a pris à bras le corps le souci d'harmoniser la qualité du livre scolaire et de son coût, grâce à un outil de production performant. La preuve, elle est aujourd'hui éditrice de l'une des meilleures collections de livres de l'enseignement primaire : la collection « Emergence Sopecam English For Cameroon. »

Sur les rayons disposés dans les stands, le visiteur a l'embarras du choix entre les romans, nouvelles, pièces de théâtre, manuels scolaires, mémoires et biographies. « Je suis très heureux de découvrir que la Sopecam dispose de beaux manuels scolaires avec des couvertures solides à l'image de Mamadou et Bineta. Il faudrait que les responsables de la communauté éducative fassent bon usage de l'outil de production, afin d'éviter à nos enfants ces livres dont les couvertures se décollent rapidement », confie Lucien B., émerveillé.

