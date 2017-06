Cameroun: Un industriel chinois au Palais

« Aujourd'hui, je viens avec le projet « Seeds for the future » qui va permettre de choisir dix jeunes camerounais qui iront en Chine pour une formation dans le domaine des TIC et de la culture chinoise » a-t-il annoncé. Sur la mise en œuvre du partenariat entre le groupe Huawei et le Cameroun, Li Dafeng a rappelé le rôle majeur du pays de Paul Biya dans la sous-région d'Afrique centrale, un espace économique au sein duquel il apparaît comme la locomotive. « Depuis notre installation ici, nous avons constaté une réelle volonté des autorités camerounaises d'œuvrer au développement de votre pays dans tous les domaines.

L'industriel chinois a indiqué avoir présenté au président de la République les activités de son groupe. Il s'est félicité de ce que le président Paul Biya a reconnu l'importance de ce groupe créé en 1987 dans le développement des technologies de l'information et de la communication (TIC) et la qualité des travaux exécutés par celui-ci au Cameroun. Il s'agit notamment de l'installation de la fibre optique. Pour Li Dafeng, le groupe dont il est le vice-président est une entreprise citoyenne qui tient à accompagner le Cameroun dans de nombreux domaines liés à son développement.

