L'Union pour le Progrès et le Changement (Upc, opposition) a rejeté, mardi, un projet de loi portant Code… Plus »

Et le représentant du ministre de la Santé, Dr Sylvain Dipama, d'indiquer que «l'initiative est la bienvenue et que le ministère de la Santé ne ménagera aucun effort pour l'accompagner».

Il vise également à renforcer les capacités des acteurs communautaires et des CDI sur la réduction des risques pour améliorer les services de santé et de droits humains chez les CDI. Le choix de l'Ong IPC/BF pour implémenter le programme au Burkina s'est donc imposé vu son expérience dans le domaine.

«Cette question qui gagne du terrain et qui entraine des risques de transmission de certaines maladies telles que le VIH/SIDA et la tuberculose, doit plus que jamais être appréhendée sous un angle plutôt de droit à la santé au lieu de recourir simplement aux voies de répression», selon les responsables de l'Ong. C'est ce défi que cinq pays de l'Afrique (le Cap vert, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée Bissau et le Burkina Faso), à travers le Pareco, entendent relever.

Le rapport mondial sur les drogues de 2014 produit par l'Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime estime à six millions les usagers de drogue en Afrique.

