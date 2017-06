Congo-Brazzaville: Semaine sociale 2017 - L'édification de la société civile au centre des débats

Producteur, réalisateur, scénariste, monteur, acteur et politologue africain, Ne Kunda Nlaba a… Plus »

Dans son mot de circonstance, l'archevêque de Brazzaville a précisé : « La Semaine sociale n'est pas à considérer comme une réalité extérieure à l'homme, mais bien au contraire, elle est la dimension sociale de l'homme. Si l'Eglise a évangélisé l'homme, il faut aussi évangéliser le milieu dans lequel il vit et la culture qui façonne ses façons de penser et d'agir », a conclu Mr Anatole Milandou.

Il s'agit entre autres des institutions de la société civile éducatrices des citoyens ; de l'aspiration et le droit des peuples à se gouverner ; des initiatives sociales et économiques des libres citoyens, ainsi que du diocèse avec ses paroisses, au cœur de la société civile en développements.

A cette occasion, plusieurs thèmes et sous thèmes tirés seront développés par des personnalités issues de la société civile, de l'administration publique et de l'Eglise.

« Cette semaine sociale constituera une grande opportunité pour nous tous, pour notre mission de chrétien dans le monde, pour une société civile bien organisée, susceptible de tirer notre société vers le haut, pour la plus grande joie de Dieu et salut de notre monde », a souligné le Coordonnateur de la Commission Episcopale de Justice et paix, l'Abbé Félicien Mavoungou.

Organisée par le truchement de la Commission épiscopale Justice et paix, en collaboration avec le Journal La Semaine africaine, la Semaine sociale 2017, qui s'achève vendredi prochain, réunit plusieurs acteurs de l'Eglise et de la société civile congolaise.

